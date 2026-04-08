Euroleague – Παναθηναϊκός: Κανονικά ο Γκραντ για το μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη και πλέον ταξίδεψε στη Βαλένθια, όπου τη Μεγάλη Πέμπτη στις 21:45 θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague.

[contaisu_summary]

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας έφτασε νωρίς στην πόλη και προπονήθηκε χωρίς προβλήματα στο βοηθητικό γήπεδο «Roig Arena». Ο Τζέριαν Γκραντ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση και θα είναι στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως συνέβη και στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Μετά τη σπουδαία νίκη στη Βαρκελώνη, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2/2 στην Ισπανία, διατηρώντας τη 6η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 21 νίκες και 15 ήττες.

