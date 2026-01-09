Euroleague: Την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται στο ΣΕΦ απόψε ο Ολυμπιακός

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

09 Ιαν. 2026 11:45
Pelop News

Στη δράση της EuroLeague επιστρέφει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενεί τη Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί με μεγάλο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

