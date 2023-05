Eurovision 2023: Όλα όσα έγιναν στον τελικό και η μεγάλη νίκη της Σουηδίας με το «Tattoo» της Loreen

Για ακόμη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε η Eurovision, με την πρώτη θέση του μεγάλου τελικού του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού να κατακτά η Σουηδία, με το τραγούδι «Tattoo» της Loreen!

Με το μότο «Ενωμένοι για τη Μουσική» πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/5) ο μεγάλος τελικός του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που διοργανώθηκε στη σκηνή του M&S Bank Arena στο Λίβερπουλ, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και τον παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Φέτος, ο παλμός του θεσμού της Eurovision χτυπούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και πέρυσι είχε νικήσει η Ουκρανία, η οποία λόγω του πολέμου δεν μπόρεσε να διοργανώσει τον διαγωνισμό. Το λογότυπό του φετινού μουσικού διαγωνισμού εμφανίζει σημαίες και των δύο χωρών (Ουκρανίας – Ηνωμένου Βασιλείου) μέσα στην καρδιά.

Η Loreen, με το τραγούδι «Tattoo», χάρισε ακόμη μία πρωτιά στη χώρα της Σουηδία στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό Eurovision. Η συμμετοχή της Σουηδίας συγκέντρωσε 583 βαθμούς, από το κοινό και τις επιτροπές. Η Loreen με το «Euphoria», πριν από 11 χρόνια, είχε κερδίσει τον διαγωνισμό και πλέον είναι η δεύτερη ερμηνεύτρια, μετά τον Τζόνι Λόγκαν που έχει δύο νίκες στην Eurovision.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Φινλανδία με τον Kaarija και το «Cha Cha Cha», ενώ την τρίτη το Ισραήλ με το «Unicorn». Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στο Βέλγιο και το τραγούδι «Because of You». Η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε ο Andrew Lambrou με το τραγούδι «Break a Broken Heart», έλαβε τη 12η θέση.

H εμφάνιση της Loreen με το «Tattoo»

Έντεκα χρόνια μετά τη νίκη της Loreen με το Euphoria, η Σουηδή τραγουδίστρια επέστρεψε στον μουσικό διαγωνισμό με μια δυναμική παρουσία αλλά και ένα τραγούδι το οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στη λίστα με τα μεγάλα φαβορί της Eurovision. Το βράδυ του Σαββάτου 13 Μάϊου η Loreen καταχειροκροτήθηκε στο M&S Bank Arena με την εμφάνισή της στον μεγάλο τελικό.

Η Loreen (γεννημένη ως Lorine Zineb Nora Talhaoui στις 16 Οκτωβρίου 1983 στο Vasteras της Σουηδίας) είναι τραγουδίστρια και μουσικός παραγωγός μαροκινο-μπεριανής καταγωγής, η οποία απέκτησε διεθνή φήμη μετά τη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι «Euphoria». Το Euphoria έφτασε στο νούμερο ένα σε 18 χώρες μετά τη νίκη της.

Η Loreen ηθελε από μικρή ηλικία ν’ ασχοληθεί με τη μουσική και έτσι σε ηλικία 21 ετών πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό Idol 2004, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «The Snake» μαζί με τον Rob ‘n’ Raz. Εργάστηκε επίσης πίσω από την κάμερα σε σουηδικές τηλεοπτικές εκπομπές όπως το «Matakuten» και το «Familjen annorlunda».

Το 2010, η Loreen υπέγραψε συμβόλαιο με μια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη «Mohito Music» (υπάγεται στη Warner Music Sweden) που ίδρυσε ο διάσημος Σουηδός τραγουδιστής Mans Zelmerlow. Στα τέλη του 2010, ανακοινώθηκε ότι η Loreen θα συμμετάσχει στο Melodifestivalen 2011, τη σουηδική επιλογή για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2011, με τη συμμετοχή της «My Heart Is Refusing Me». Το τραγούδι ψηφίστηκε στη 2η επιλογή (σουηδικά: Andra chansen), αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Η Loreen συμμετείχε ξανά την επόμενη χρονιά και κέρδισε το Melodifestivalen 2012 με το τραγούδι «Euphoria». Εκπροσώπησε τη Σουηδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Το τραγούδι κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 με συνολικά 372 βαθμούς. Οι 114 βαθμοί προήλθαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή και το 32,7%, δηλαδή 154 βαθμοί, προήλθαν από τους τηλεθεατές, και ήταν έτσι η Νο1 επιλογή τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τους τηλεθεατές. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τους Thomas G:son και Peter Bostrom, οι οποίοι είναι δύο γνωστοί Σουηδοί τραγουδοποιοί στο Melodifestivalen.

H εκρηκτική εμφάνιση του Andrew Lambrou και της Κύπρου στον τελικό

Ο Andrew Lambrou έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του M&S Bank Arena στο Λίβερπουλ. Το «Break a broken heart» υπογράφουν οι Jimmy Jansson και Thomas Stengaard (στίχοι και μουσική), οι οποίοι έχουν υπογράψει στο παρελθόν και άλλα τραγούδια της Eurovision.

Ο νεαρός εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε μόνος στη σκηνή. Κατά την διάρκεια της ερμηνείας του στο φόντο LED είδαμε να εναλλάσσεται ένας καταρράκτης και ένα πύρινο τοπίο με τεράστιες φλόγες.

Η απρεπέστατη χειρονομία της Γαλλίδας όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Η τραγούδι της Γαλλίας στην Eurovision 2023, ήταν ένα από τα φαβορί για την πρώτη θέση, ωστόσο τη νίκη πήρε η Σουηδία με το «Tattoo» που ερμήνευσε η Loreen στην κατάμεστη Liverpool M&S Bank Arena, γνωρίζοντας την αποθέωση. Μάλιστα η Γαλλία με την La Zarra πήρε μόλις 50 πόντους από το κοινό, κάτι που δεν άρεσε όπως φάνηκε ιδιαίτερα στην αποστολή.

Η Γαλλίδα άφησε άφωνους όσους μετέδιδαν τα αποτελέσματα, καθώς την στιγμή που η κάμερα της είχε κάνει κοντινό πλάνο, εκείνη έκανε μια απρεπέστατη χειρονομία με το δάχτυλό της, η οποία σχολιάστηκε στα social media στην συνέχεια.

Η Κέιτ Μίντλετον σε εμφάνιση-έκπληξη στον τελικό της Eurovision 2023

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με μια ερμηνεία στο πιάνο σε ένα αφιέρωμα στην Ουκρανία. Η Κέιτ Μίντλετον εξέπληξε ένα παγκόσμιο ακροατήριο που υπολογίζεται σε 160 εκατομμύρια, καθώς έπαιξε πιάνο μαζί με τους περσινούς νικητές της Ουκρανίας, την Kalush Orchestra.

Η τελική κατάταξη των χωρών στη Eurovision 2023:

Σουηδία: Loreen – Tattoo

Φινλανδία: Kaarija – Cha Cha Cha

Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

Ιταλία: Marco Mengoni – Due vite

Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

Ουκρανία: Tvorchi – Heart of Steel

Βέλγιο: Gustaph – Because of You

Εσθονία: Alika – Bridges

Αυστραλία: Voyager – Promise

Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

Λιθουανία: Monika Linkyte – Stay

Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Κροατία: Let 3 – Mama SC!

Αρμενία: Brunette – Future Lover

Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar?

Γαλλία La Zarra – Evidemment

Ισπανία: Blanca Paloma – Eaea

Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Πολωνία: Blanka – Solo

Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coracao

Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – I Wrote A Song

Γερμανία: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Αντιδράσεις για την απόρριψη του αιτήματος Ζελένσκι να απευθύνει μήνυμα στον τελικό του Σαββάτου

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) δέχθηκε επικρίσεις επειδή απέρριψε αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει μήνυμα στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η EBU εξήγησε ότι δεν έκανε δεκτό το αίτημα του ουκρανού προέδρου, επειδή δεν θέλει να προσδώσει πολιτικό χαρακτήρα στον διαγωνισμό τραγουδιού. «Το αίτημα του κ. Ζελένσκι να απευθυνθεί στο κοινό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, παρά τις αξιέπαινες προθέσεις του, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό καθώς θα παραβίαζε τους κανόνες της εκδήλωσης», αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου.

Την απογοήτευση της Ντάουνινγκ Στριτ εξέφρασε εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο λαός και ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπερασπίζονται θεμελιώδεις αξίες και ελευθερίες. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επέκρινε έντονα την απόφαση της EBU υπενθυμίζοντας ότι «ο μόνος λόγος που ο διαγωνισμός δεν φιλοξενείται στην Ουκρανία είναι ο παράνομος πόλεμος του Πούτιν».

Ο ουκρανός πρεσβευτής στη Βρετανία Βαντίμ Πριστάικο εξέφρασε πάντως «κατανόηση» για την απόφαση της EBU, σημειώνοντας ότι «θα ήταν υπέροχο αν ο πρόεδρος Ζελένσκι μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα τόσο μεγάλο κοινό».

H EBU προανήγγειλε ότι ο τελικός του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ουκρανία, με την παρουσία 11 ουκρανών καλλιτεχνών επί σκηνής, συμπεριλαμβανομένης της Kalush Orchestra, της περυσινής νικήτριας.