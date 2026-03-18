Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ

Μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, καθώς απειλεί την ανεξαρτησία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan.

Η πρόταση νόμου, που προωθείται από τον βουλευτή του Λικούντ Αβιχάι Μποαρόν, προβλέπει την κατάργηση της σταθερής και ανεξάρτητης χρηματοδότησης της Kan. Αντίθετα, ο προϋπολογισμός του φορέα θα καθορίζεται απευθείας από την εκάστοτε κυβέρνηση, με δυνατότητα τροποποίησης ή κατάργησης κονδυλίων.

Για την προώθηση του νομοσχεδίου, η συζήτηση μεταφέρθηκε αιφνιδιαστικά από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Επιτροπή Οικονομικών της Κνεσέτ, κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια παράκαμψης θεσμικών ενστάσεων, εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Λίβανο και Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που διοργανώνει τη Eurovision, εξέφρασε έντονη ανησυχία, τονίζοντας ότι η ανεξαρτησία των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής. Σε επίσημη δήλωσή της, η EBU ανέφερε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία μπορεί να ερμηνευθεί ως απόπειρα κυβερνητικού ελέγχου επί της Kan, θέτοντας σε κίνδυνο την ελευθερία και την ανεξαρτησία της.

Εάν ο νόμος ψηφιστεί, το Ισραήλ κινδυνεύει με αποβολή από τον διαγωνισμό, παρόμοια με την περίπτωση της Ρωσίας, όπου η απώλεια ανεξαρτησίας των ραδιοτηλεοπτικών φορέων οδήγησε σε αποκλεισμό.

Εκπρόσωποι της Kan έχουν ήδη προειδοποιήσει με επιστολή τους ότι η διεξαγωγή τέτοιων νομοθετικών συζητήσεων κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων πλήττει την ποιότητα της διαδικασίας και στερεί από ειδικούς τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και τοποθέτησης.

