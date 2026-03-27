Eurovision 2026: Η ελληνική συμμετοχή παραμένει σταθερά ψηλά στα πρώτα προγνωστικά. Δείτε πώς διαμορφώνεται η δεκάδα των φαβορί.
Η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να καταγράφει σταθερή δυναμική στις πρώτες εκτιμήσεις για τη Eurovision 2026, παραμένοντας κοντά στις χώρες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και τα πρώτα στοιχηματικά δεδομένα δείχνουν ήδη ποιες συμμετοχές ξεχωρίζουν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ελληνική παρουσία εξακολουθεί να κινείται σταθερά ψηλά, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις χώρες που παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο Ακύλας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto», παραμένει στην 4η θέση των εκτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό τραγούδι έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή δυναμική πριν ακόμη φτάσει η ώρα της σκηνικής του δοκιμασίας.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Φινλανδία, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία. Η Ελλάδα παραμένει αμέσως μετά, στην ίδια ζώνη ενδιαφέροντος με συμμετοχές που θεωρούνται από τώρα ισχυρές για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Πίσω από την ελληνική συμμετοχή ακολουθούν η Αυστραλία, η Σουηδία και το Ισραήλ, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ιταλία, η Ουκρανία και η Κύπρος. Η εικόνα, βέβαια, παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ισορροπίες στα προγνωστικά συχνά αλλάζουν όσο πλησιάζουν οι πρόβες και οι live εμφανίσεις.
Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, στο Wiener Stadthalle. Οι δύο ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.
