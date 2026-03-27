Eurovision 2026: Η ελληνική συμμετοχή παραμένει σταθερά ψηλά στα πρώτα προγνωστικά. Δείτε πώς διαμορφώνεται η δεκάδα των φαβορί.

Η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να καταγράφει σταθερή δυναμική στις πρώτες εκτιμήσεις για τη Eurovision 2026, παραμένοντας κοντά στις χώρες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής.

27 Μαρ. 2026 13:30
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και τα πρώτα στοιχηματικά δεδομένα δείχνουν ήδη ποιες συμμετοχές ξεχωρίζουν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ελληνική παρουσία εξακολουθεί να κινείται σταθερά ψηλά, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις χώρες που παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Ακύλας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto», παραμένει στην 4η θέση των εκτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό τραγούδι έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή δυναμική πριν ακόμη φτάσει η ώρα της σκηνικής του δοκιμασίας.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Φινλανδία, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία. Η Ελλάδα παραμένει αμέσως μετά, στην ίδια ζώνη ενδιαφέροντος με συμμετοχές που θεωρούνται από τώρα ισχυρές για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πίσω από την ελληνική συμμετοχή ακολουθούν η Αυστραλία, η Σουηδία και το Ισραήλ, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ιταλία, η Ουκρανία και η Κύπρος. Η εικόνα, βέβαια, παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ισορροπίες στα προγνωστικά συχνά αλλάζουν όσο πλησιάζουν οι πρόβες και οι live εμφανίσεις.

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, στο Wiener Stadthalle. Οι δύο ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
15:06 Πάνω από 50.000 Starlink στο Ιράν: Το δίκτυο που μεγαλώνει στη σκιά του πολέμου
15:00 Στην Πάτρα την Τρίτη ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ο υπουργός δίνει το σύνθημα – Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αντιπυρική περίοδο
14:58 Δυτική Αχαΐα: Μειώθηκαν κατά 65% οι κλοπές μετά την ενίσχυση με ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ
14:54 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα: Είχε κινητοποιηθεί δύο χρόνια πριν για τη μητέρα και τον 13χρονο αδελφό της
14:50 Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα για την Ισπανία στους ελέγχους των ηλεκτρονικών τσιγάρων
14:49 Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δεν είναι τεχνική διαδικασία, είναι βαθύτατα πολιτική πράξη, που αποτυπώνει προτεραιότητες και επιλογές
14:46 Η Ευρώπη ψάχνει απαντήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Δείτε live τη συνεδρίαση του Eurogroup
14:43 Στο ΓΕΛ Ρίου το 1821 βγήκε από τα βιβλία και πέρασε μπροστά στα μάτια των μαθητών ΦΩΤΟ
14:40 Τέλος οι οθόνες πριν τα 2: Η Βρετανία έδωσε νέες οδηγίες στους γονείς
14:37 Συνελήφθη στον Πύργο καταζητούμενος για κλοπές – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης τριών ετών
14:35 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου
14:33 Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σχεδόν ένα κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ
14:29 Αγρίνιο: Έκλεψε μοτοποδήλατο και κυκλοφορούσε με μπαλτά, πριόνι και μαχαίρι
14:27 Πήρε το κινητό με πρόσχημα «επείγουσα κλήση» – Χειροπέδες σε 15χρονη στην Πάτρα
14:26 Τραμπ on air: Η ατάκα στην παρουσιάστρια του Fox που προκάλεσε αμηχανία
14:25 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:18 Η Πάτρα θυμάται τον Νίκο Μπελογιάννη με την προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
14:13 «Σπασμένα Τακούνια» στην Πάτρα: Μια βραδιά με γέλιο, μουσική και γυναικεία ανατροπή στο Πάνθεον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
