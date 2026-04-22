Eurovision 2026: Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων, που βρίσκεται το «Ferto»

22 Απρ. 2026 19:13
Pelop News

Καθώς πλησιάζει η Eurovision 2026, οι στοιχηματικές εταιρείες διαμορφώνουν σταδιακά πιο σαφή εικόνα για τις συμμετοχές που ξεχωρίζουν, με τις αποδόσεις να μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με την απήχηση των τραγουδιών και τις εντυπώσεις από τις πρόβες και την προώθηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (22 Απριλίου), στην κορυφή των εκτιμήσεων παραμένει η Φινλανδία με το «Liekinheit» των Lampenius & Parkkonen, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με τη 17χρονη Monroe και το τραγούδι «Regarde!».

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή παρουσία, καθώς ο Akylas με το «Ferto» κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, παραμένοντας σταθερά μεταξύ των φαβορί για διάκριση στον φετινό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στην Αυστρία.

Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων:

  1. Φινλανδία – Lampenius & Parkkonen – «Liekinheit»
  2. Γαλλία – Monroe – «Regarde!»
  3. Δανία – S. Torpegaard – «Før vi går hjem»
  4. Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
  5. Ελλάδα – Akylas – «Ferto»
  6. Ισραήλ – Noam Bettan – «Michelle»
  7. Σουηδία – Felicia – «My System»
  8. Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
  9. Ουκρανία – Lelèka – «Ridnym»
  10. Ιταλία – Sal Da Vinci – «Per sempre sì»

Εκτός δεκάδας αλλά κοντά στην είσοδο βρίσκεται η Κύπρος, με την Antigoni και το «Jalla», καταλαμβάνοντας την 11η θέση.

Παράλληλα, η συμμετοχή της Ρουμανίας με το «Choke Me» έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις και ειδικούς, λόγω του περιεχομένου των στίχων. Το τραγούδι της Alexandra Căpitănescu δέχθηκε κριτική ότι προσεγγίζει με αμφιλεγόμενο τρόπο επικίνδυνες πρακτικές, με ακαδημαϊκούς να εκφράζουν ανησυχία για τα μηνύματα που εκπέμπει.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική συμμετοχή, η σκηνική παρουσία του Akylas αναμένεται να έχει έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Φωκάς Ευαγγελινός, στη σκηνή θα πλαισιώνεται από τέσσερις χαρακτήρες, σε μια τριών λεπτών performance που βασίζεται σε συγκεκριμένο καλλιτεχνικό concept.

Η πορεία των στοιχημάτων αναμένεται να συνεχίσει να μεταβάλλεται έως την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς οι συμμετοχές παρουσιάζονται στο κοινό και ενισχύεται η δυναμική τους μέσω των προβών και των διεθνών εμφανίσεων.

