Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι και ο ρόλος του Καπουτζίδη

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 2/11/2025, μ ε δυνατά ονόματα από τη νέα γενιά τραγουδιστών να δηλώνουν το «παρών», έληξη η προθεσμία για όσους επιθυμούσαν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, στον ανοιχτό διαγωνισμό της ΕΡΤ δήλωσαν συμμετοχή ο Good job Nicky, ταλαντούχος τραγουδιστής της νέας γενιάς και γιος του Γιάννη Πάριου, η Evangelia, που έφτασε ένα βήμα πριν από τη νίκη στον περυσινό εθνικό τελικό, και η Marseaux, που διαγράφει δυναμική πορεία με σειρά hits τα τελευταία χρόνια. «Ναι» στη Eurovision λένε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο δυνατές φωνές, η Πέννυ Μπαλτατζή και η Τάνια Μπρεάζου, ενώ το «παρών» αναμένεται να δώσει η νικήτρια του «Voice», Joanne, ο Claydee μαζί με τον Νίκο Γκάνο και ο Jimmy Sion.

Από σήμερα η ΕΡΤ ξεκινά το πρώτο ξεσκαρτάρισμα βγάζοντας εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας όσες συμμετοχές κριθούν άκυρες. Ενδεικτικά πέρυσι κατατέθηκαν 170 συμμετοχές, εκ των οποίων σχεδόν 40 κόπηκαν με το «καλημέρα σας» λόγω ακυρότητας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ακρόαση όλων των έγκυρων τραγουδιών από ειδική επιτροπή που θα συστήσει η ΕΡΤ, ώστε να προκύψει η τελική λίστα των 28 τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς.

Παράλληλα, «τρέχει» και η προετοιμασία της ΕΡΤ για τα τρία διαδοχικά σόου που θα μεταδοθούν ζωντανά με απόκλιση ελάχιστων ημερών, ενώ «κλείδωσε» η συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη και στις τρεις βραδιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικοποιήθηκε ότι ο δημοφιλής παρουσιαστής και σεναριογράφος θα παρουσιάσει τον τελικό γράφοντας και τα κείμενα για το σόου.

Σε ό,τι αφορά τους δύο ημιτελικούς, ο Γιώργος Καπουτζίδης δεσμεύτηκε να γράψει και πάλι τα κείμενα ως ειδικός της Eurovision, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» ότι θα αναλάβει και την παρουσίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Φεβρουάριο θα οριστεί η ελληνική εβδομάδα Eurovision, κατά την οποία θα διεξαχθούν, κατά τα πρότυπα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, την Τρίτη και την Πέμπτη οι δύο ημιτελικοί και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην επόμενη Eurovision.

Πηγή: enikos.gr

