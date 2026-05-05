Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου

Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη έκανε η Antigoni Buxton, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla».

Η τραγουδίστρια ανέβηκε την Τρίτη 5 Μαΐου στη σκηνή του Stadthalle και, όπως φάνηκε και από βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram, η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για εκείνη.

Για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, η Antigoni Buxton επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο με στρας και άνοιγμα στην κοιλιά, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το ύφος της κυπριακής συμμετοχής.

«Βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι συμβαίνει πραγματικά»

Λίγο μετά την πρόβα, η Antigoni Buxton μίλησε στην κάμερα του διαγωνισμού και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Όπως είπε, η εμπειρία ήταν τόσο έντονη, που έπρεπε να συγκρατήσει τον εαυτό της για να μη βάλει τα κλάματα, όταν συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται πράγματι στη σκηνή της Eurovision.

«Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», δήλωσε.

Πότε εμφανίζεται η Κύπρος στη Eurovision

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί με την Κύπρο στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου. Η κυπριακή συμμετοχή θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση της βραδιάς.

Ο Α’ Ημιτελικός, στον οποίο θα εμφανιστεί ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαΐου.

Οι χώρες που θα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

