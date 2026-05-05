Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου

Η εκπρόσωπος της Κύπρου ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη και περιέγραψε τη στιγμή ως μια εμπειρία που την έκανε να νιώσει ευλογημένη.

Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
05 Μάι. 2026 18:37
Pelop News

Την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη έκανε η Antigoni Buxton, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla».

Η τραγουδίστρια ανέβηκε την Τρίτη 5 Μαΐου στη σκηνή του Stadthalle και, όπως φάνηκε και από βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού στο Instagram, η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη για εκείνη.

Για την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, η Antigoni Buxton επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο με στρας και άνοιγμα στην κοιλιά, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από το ύφος της κυπριακής συμμετοχής.

«Βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι συμβαίνει πραγματικά»

Λίγο μετά την πρόβα, η Antigoni Buxton μίλησε στην κάμερα του διαγωνισμού και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

Όπως είπε, η εμπειρία ήταν τόσο έντονη, που έπρεπε να συγκρατήσει τον εαυτό της για να μη βάλει τα κλάματα, όταν συνειδητοποίησε ότι βρίσκεται πράγματι στη σκηνή της Eurovision.

«Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια. Νιώθω πολύ ευλογημένη», δήλωσε.

Πότε εμφανίζεται η Κύπρος στη Eurovision

Η Antigoni Buxton θα διαγωνιστεί με την Κύπρο στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου. Η κυπριακή συμμετοχή θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση της βραδιάς.

Ο Α’ Ημιτελικός, στον οποίο θα εμφανιστεί ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαΐου.

Οι χώρες που θα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση από τους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχει καμία ελπίδα απέναντί μας»
18:44 Η πιο απρόσμενη εμφάνιση του Met Gala: Ο Bad Bunny 50 χρόνια μετά
18:38 Ζάκυνθος: Εργαζόμενη τραυματίστηκε όταν το μηχανάκι της «δίπλωσε» στη σκαμμένη λωρίδα οπτικής ίνας, ΒΙΝΤΕΟ
18:37 Eurovision: Συγκινημένη η Antigoni Buxton στην πρώτη πρόβα της Κύπρου
18:30 Γης Μαδιάμ ο ιστορικός σταθμός στο Ρίο – Μία ιστορία… τελεί-ΟΣΕ ΦΩΤΟ
18:26 «Έχω δανειστεί για να το φτιάξω, θα άνοιγα σε 5 ημέρες», απογοητευμένος ο περιπτεράς, που του έκαψαν το μαγαζί στη Γαστούνη
18:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα ανόδου με οδηγό τις τράπεζες
18:18 Πολιτική κρίση στη Ρουμανία: Πέρασε η πρόταση μομφής κατά Μπολογιάν
18:12 ΗΠΑ: Νέο πλήγμα σε ύποπτο σκάφος στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί
18:11 Φρίκη στη Βάρδα, βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
18:07 Ιράν: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης
18:02 «Πίστευα ότι θα πεθάνω», η ιστορία ζωής του Θοδωρή, από το Αφγανιστάν στη Χίο, πρώτα νίκησε τον φόβο του
18:00 Πάτρα: Νέο «καμπανάκι» ενόψει αντιπυρικής περιόδου με ψηφιακή καμπάνια από τον Δήμο
18:00 Φυσικό αέριο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει κέρδη για τη Ρωσία
17:53 TikTok: Το επικίνδυνο trend με παιδικά παιχνίδια που προκαλεί σοβαρά εγκαύματα
17:47 Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση η Ιρανή νομπελίστρια Ειρήνης
17:45 Πάτρα: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός e-ΕΦΚΑ – Βήμα μπροστά για την αγορά, δηλώνει ο Κατσιγιάννης
17:43 Drones έπληξαν το διυλιστήριο Κιρίσι – Διακόπηκε η επεξεργασία πετρελαίου
17:36 ΗΑΕ: Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν
17:32 Πέθανε το θρυλικό «ζιζάνιο», ο γίγαντας Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ