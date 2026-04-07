Δείτε ποιο είναι το δίδυμο των παρουσιαστών της Eurovision 2026

Ο Καπουτζίδης επιστρέφει στην παρουσίαση μετά από απουσία ενός έτους

07 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Και επίσημα επιστρέφουν στον σχολιασμό της Eurovision 2026 ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση και των τριών τηλεοπτικών σόου της διοργάνωσης.

Η επισημοποίηση της συνεργασίας τους έγινε μέσα από το νέο τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Στο προωθητικό βίντεο, που ήδη προβάλλεται στον «αέρα» της δημόσιας τηλεόρασης, οι δύο γνώριμες φωνές της Eurovision εμφανίζονται μαζί, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός επιτυχημένου διδύμου που έχει ταυτιστεί με τον διαγωνισμό τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιλογή τους έρχεται να ενισχύσει τη φετινή κάλυψη της Eurovision, καθώς πρόκειται για ένα δίδυμο με εμπειρία, χημεία και ιδιαίτερη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Άλλωστε, τόσο ο Γιώργος Καπουτζίδης όσο και η Μαρία Κοζάκου έχουν συνδέσει το όνομά τους με μερικές από τις πιο επιτυχημένες μεταδόσεις του θεσμού στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ