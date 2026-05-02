Ακύλας: Η πρώτη εικόνα από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision 2026

Η ελληνική συμμετοχή δοκίμασε για πρώτη φορά στη Βιέννη μια σκηνική ιδέα που κινείται ανάμεσα στο παιχνίδι, το χιούμορ και μια πιο προσωπική στιγμή του καλλιτέχνη.

02 Μάι. 2026 15:36
Η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον σε ρυθμούς προβών για την ελληνική αποστολή, με τον Ακύλα να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της Βιέννης ενόψει του Α’ Ημιτελικού.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη σκηνή του Stadthalle, ερμηνεύοντας το «Ferto» στην πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής. Η σκηνική παρουσίαση φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Η πρώτη δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την ελληνική ομάδα να παίρνει μια πρώτη εικόνα για το πώς λειτουργεί το τραγούδι πάνω στη σκηνή, σε συνδυασμό με τα σκηνικά, τον φωτισμό, τα γραφικά και τη συνολική κίνηση.

Eurovision 2026: Το σκηνικό concept του Ακύλα

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής, ο Ακύλας συναντά στη σκηνή της Eurovision 2026 τέσσερις χαρακτήρες, μέσα σε ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε video game και αξιοποιεί το χιουμοριστικό στοιχείο.

Στο πλευρό του εμφανίζονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρίστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, οι οποίοι συμμετέχουν ως οι τέσσερις χαρακτήρες της σκηνικής αφήγησης.

Η εμφάνιση έχει και μια πιο προσωπική στιγμή. Σε ένα σημείο που λειτουργεί σαν «παράβαση», ο Ακύλας βγαίνει από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, δίνοντας έναν πιο συγκινησιακό τόνο στην παρουσίαση.

Πότε θα γίνει η δεύτερη τεχνική πρόβα

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα δεν δημοσιεύθηκαν άμεσα, καθώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, θα δοθούν στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου. Εκεί η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε νέες δοκιμές και προσαρμογές, ενόψει της εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης αποτελούν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας ως costume designer για τον Akyla και ο Γιώργος Σεγρεδάκης ως costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες.

Νωρίτερα, ο Ακύλας είχε δημοσιεύσει Instagram story από τη Βιέννη, γράφοντας ότι μαζί με την ελληνική αποστολή ήταν έτοιμος για την πρώτη του πρόβα.

«Σήμερα είναι η πρώτη πρόβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Ακύλας: Η πρώτη εικόνα από τη σκηνική εμφάνιση της Ελλάδας στη Eurovision 2026
15:34 Ζάκυνθος: Πλοίο χτύπησε στον μόλο κατά την πρόσδεση στο λιμάνι
15:30 Αδυνατίζει και ρίχνει τη χοληστερόλη: Το θεραπευτικό μπαχαρικό που κάνει θραύση!
15:28 Πληθωρισμός στην Ευρώπη: Ο Όλι Ρεν προειδοποιεί για δυναμική αντίδραση της ΕΚΤ
15:25 Προμηθέας 2014-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, φινάλε στη σειρά ή παράταση;
15:15 Νίκος Μουρατίδης: «Στενοχωριέμαι πολύ για τον Μαζωνάκη»
15:03 Έτρεχε με 240 χλμ. και καμάρωνε, τον εντόπισαν μέσω social media
15:01 Η μάχη του πορτοφολιού: Οι ψηφιακές πληρωμές κερδίζουν τα μετρητά – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
14:51 Άνοιξη και ήλιος: Πώς να προστατεύσετε σωστά το δέρμα σας
14:51 Γκαβασιάδης: «Το αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ και θέλουμε να πάμε ως το τέλος»
14:40 Νεκρός ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο: Τον πυροβόλησε συλληφθείς μέσα σε νοσοκομείο
14:38 «Πλήρωσα το πρώτο κομμάτι κοκαΐνης», ο 23χρονος για τον θάνατο της Μυρτούς
14:31 Μπογκοτά: Νεκρός και τεμαχισμένος βρέθηκε 51χρονος από το Μπρούκλιν
14:26 Πάτρα: Kατέρρευσε τεράστιο κλαδί δένδρου, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, ΦΩΤΟ
14:16 Εφορία: Τι πρέπει να κάνουν όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2025
14:12 «Έχω ζήσει τη ρητορική μίσους. Δεν μάσησα, τους μάσησα», ο Ιωάννης Μελισανίδης για την υπεράσπιση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
14:00 Η ανάλυση του CNN: Σχεδόν όλοι είναι χαμένοι στον πόλεμο στο Ιράν
13:48 Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα αμάξια, το ένα «ανέβηκε» στο πεζοδρόμιο και χτύπησε μία γυναίκα!
13:36 Η άνοδος της θερμοκρασίας «καίει» την Ευρώπη: Τι ισχύει, οι συνέπειες
13:24 Άδωνις Γεωργιάδης: Αποσύνδεση των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
