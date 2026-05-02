Η Eurovision 2026 μπαίνει πλέον σε ρυθμούς προβών για την ελληνική αποστολή, με τον Ακύλα να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της Βιέννης ενόψει του Α’ Ημιτελικού.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη σκηνή του Stadthalle, ερμηνεύοντας το «Ferto» στην πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής συμμετοχής. Η σκηνική παρουσίαση φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

🇬🇷 First day on-site for Akyla and his team. After arriving at the stadium, the Greek delegation is all smiles and ready to kick off their first official rehearsal for #Eurovision2026! here he is with his stage crew👾#Eurovision #eurovisiongr #ESC2026 pic.twitter.com/lqDQAd7QXz — Eurovisionfun (@eurovisionfn) May 2, 2026

Η πρώτη δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την ελληνική ομάδα να παίρνει μια πρώτη εικόνα για το πώς λειτουργεί το τραγούδι πάνω στη σκηνή, σε συνδυασμό με τα σκηνικά, τον φωτισμό, τα γραφικά και τη συνολική κίνηση.

Eurovision 2026: Το σκηνικό concept του Ακύλα

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ελληνικής αποστολής, ο Ακύλας συναντά στη σκηνή της Eurovision 2026 τέσσερις χαρακτήρες, μέσα σε ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε video game και αξιοποιεί το χιουμοριστικό στοιχείο.

Στο πλευρό του εμφανίζονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρίστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, οι οποίοι συμμετέχουν ως οι τέσσερις χαρακτήρες της σκηνικής αφήγησης.

Η εμφάνιση έχει και μια πιο προσωπική στιγμή. Σε ένα σημείο που λειτουργεί σαν «παράβαση», ο Ακύλας βγαίνει από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, δίνοντας έναν πιο συγκινησιακό τόνο στην παρουσίαση.

Πότε θα γίνει η δεύτερη τεχνική πρόβα

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα δεν δημοσιεύθηκαν άμεσα, καθώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, θα δοθούν στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου. Εκεί η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε νέες δοκιμές και προσαρμογές, ενόψει της εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης αποτελούν ο Χρήστος Μαγκανάς ως video artist, ο Γιάννης Μουρίκης ως set designer, ο Γιώργος Τέλλος ως light designer, ο Φίλιππος Μίσσας ως costume designer για τον Akyla και ο Γιώργος Σεγρεδάκης ως costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες.

Νωρίτερα, ο Ακύλας είχε δημοσιεύσει Instagram story από τη Βιέννη, γράφοντας ότι μαζί με την ελληνική αποστολή ήταν έτοιμος για την πρώτη του πρόβα.

«Σήμερα είναι η πρώτη πρόβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

