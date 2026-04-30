Eurovision 2026: «Άλμα» του Akylas στα στοιχήματα

Εντυπωσιακή άνοδος για τον Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα της Eurovision 2026.

Eurovision 2026: «Άλμα» του Akylas στα στοιχήματα
30 Απρ. 2026 8:30
Pelop News

Σε τροχιά κορυφής κινείται η Ελλάδα για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς η συμμετοχή του Akylas παρουσιάζει εντυπωσιακή δυναμική τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών, η χώρα μας εδραιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη βραδιά του τελικού.

Το τραγούδι «Ferto» του Akylas κατέγραψε σημαντική αύξηση στα ποσοστά νίκης του, ανεβαίνοντας στο 11%, τη στιγμή που στις 25 Απριλίου βρισκόταν στο 7%. Με αυτή την άνοδο, η Ελλάδα μοιράζεται πλέον τη δεύτερη θέση της κατάταξης των bookmakers με τη Δανία, η οποία συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό προτίμησης.

Η εικόνα του ανταγωνισμού

Eurovision 2026: «Άλμα» του Akylas στα στοιχήματα

Παρά την ελληνική άνοδο, η Φινλανδία παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη, διατηρώντας την πρώτη θέση με το εμφατικό ποσοστό του 30%. Την πρώτη πεντάδα των προβλέψεων συμπληρώνουν δύο ακόμη ισχυρές συμμετοχές:

  • Γαλλία: 10%

  • Αυστραλία: 8%

Η σταθερή ενίσχυση της θέσης του Akylas αντανακλά τη θετική υποδοχή της ελληνικής συμμετοχής από το ευρωπαϊκό κοινό και τους ειδικούς του διαγωνισμού, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων προβών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:46 Η ΝΕΠ στο Πρωτάθλημα Οπεν καλλιτεχνικής κολύμβησης
11:44 Μια όμορφη έξοδος για τους ωφελούμενους του ΕΚΑΜΕ με φροντίδα και γενναιοδωρία
11:42 Σμαραγδής: «Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θ. Κολοκοτρώνη»
11:39 Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο μετά την επίθεση στην 22χρονη για το πάρκινγκ
11:33 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου
11:29 «Στην ουσία δεν είναι πατέρας μου»: Τι λέει η κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
11:26 Με πτώση άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:20 «Φώναζε “Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε»: Οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα στην Ηλεία
11:15 Ο ΝΟΠ δυνατά φιλικά τεστ με Βουλιαγμένη
11:09 Αντεπίθεση Ιράν και μήνυμα προς Τραμπ για το πετρέλαιο, επόμενη στάση τα 140 δολάρια το βαρέλι
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στα εγκαίνια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα
11:00 Πάτρα: Ασφάλεια… δύο ταχυτήτων – Αφύλακτες οι αποσπασμένες δικαστικές υπηρεσίες
11:00 Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: Συμπόρευση με αιχμή τη «διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»
10:55 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Κατάρτιση» 2026-2027
10:55 «Επίθεση» Πεζέσκιαν στις ΗΠΑ για το στενό του Ορμούζ
10:47 Απεργία Πρωτομαγιάς: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
10:43 Ο ΙΟΠ καλεί εθελοντές για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα U13
10:36 Κρήτη: Κατέληξε το 12χρονο κορίτσι μετά το τροχαίο στη Μεσσαρά
10:35 Που θα δείτε η δεύτερη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μονακό
10:27 Μπαγκλαντές: Βρέφος έπεσε στις ράγες του τρένου και ο πατέρας αντέδρασε ακαριαία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
