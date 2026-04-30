Eurovision 2026: «Άλμα» του Akylas στα στοιχήματα
Εντυπωσιακή άνοδος για τον Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα της Eurovision 2026.
Σε τροχιά κορυφής κινείται η Ελλάδα για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, καθώς η συμμετοχή του Akylas παρουσιάζει εντυπωσιακή δυναμική τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών, η χώρα μας εδραιώνεται πλέον στη δεύτερη θέση, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη βραδιά του τελικού.
Το τραγούδι «Ferto» του Akylas κατέγραψε σημαντική αύξηση στα ποσοστά νίκης του, ανεβαίνοντας στο 11%, τη στιγμή που στις 25 Απριλίου βρισκόταν στο 7%. Με αυτή την άνοδο, η Ελλάδα μοιράζεται πλέον τη δεύτερη θέση της κατάταξης των bookmakers με τη Δανία, η οποία συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό προτίμησης.
Η εικόνα του ανταγωνισμού
Παρά την ελληνική άνοδο, η Φινλανδία παραμένει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη, διατηρώντας την πρώτη θέση με το εμφατικό ποσοστό του 30%. Την πρώτη πεντάδα των προβλέψεων συμπληρώνουν δύο ακόμη ισχυρές συμμετοχές:
-
Γαλλία: 10%
-
Αυστραλία: 8%
Η σταθερή ενίσχυση της θέσης του Akylas αντανακλά τη θετική υποδοχή της ελληνικής συμμετοχής από το ευρωπαϊκό κοινό και τους ειδικούς του διαγωνισμού, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων προβών.
