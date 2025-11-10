Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και επιτέθηκε με μαχαίρι σε πυροσβέστες!
Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ κλήθηκε και η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές για περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα(10/11/2025) το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία.
Όπως αναφέρει το agrioniopress.gr, αρχικά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.
Οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής να ενεργεί την σχετική προανάκριση.
Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.
