Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και επιτέθηκε με μαχαίρι σε πυροσβέστες!

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές για περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα(10/11/2025) το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως αναφέρει το agrioniopress.gr, αρχικά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής να ενεργεί την σχετική προανάκριση.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.

