Μοναστηράκι: Ξεχείλισε χείμαρρος, «άνοιξαν» δρόμοι, κλειστό το σχολείο ΦΩΤΟ

Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο οι κάτοικοι στο Μοναστηράκι Αιτωολακαρνανίας.

10 Νοέ. 2025 10:58
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στο Μονοστηράκι στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 10/11/2025.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Σεπετός και να να πλημμυρίσει το οδικό δίκτυο. Από το μεγάλο όγκο του νερού το έδαφος υποχώρησε και οι δρόμοι «άνοιξαν».

Έντονα προβλήματα παρατηρήθηκαν στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Βόνιτσας ωστόσο σταδιακά η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Το προαύλιο του Γυμνασίου στο Μοναστηράκι μετατράπηκε σε λίμνη και ο Δήμος ζήτησε από τους μαθητές να μην πάνε στο σχολείο το πρωί της Δευτέρας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και την τηλεφωνία και γίνεται μεγάλη προσπάθεια από συνεργεία για την αποκατάσταση τους. Χωρίς ρεύμα, νερό και τηλέφωνο έχουν μείνει οι κάτοικοι στο Μοναστηράκι. Από τις επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων ζημιές προκλήθηκαν και στην ανατολική Βόνιτσα.

Δείτε video από την ώρα της έντονης βροχόπτωσης μου είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους, σπίτια και επιχειρήσεις.

