Δρόμοι ποτάμια σε Πρέβεζα και Βόνιτσα, προβλήματα και στη Φιλιππιάδα ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις σε Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Ηπειρο.
Εντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε Βόνιτσα, Πρέβεζα και Φιλιππιάδα.
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα
Σε ποτάμια μετατράπηκαν αρκετοί δρόμοι ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους σε Βόνιτσα και Πρέβεζα.
Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν δέντρα που έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.
Δύσκολη ήταν η νύχτα και στο Μέτσοβο με τους κατοίκους να βρίσκονται επί ποδός.
Στα νησιά του Ιονίου και ειδικά στη Λευκάδα, η κεραυνική δραστηριότητα ήταν έντονη, ενώ προβλήματα αντιμετώπισε χθες και η Κέρκυρα.
