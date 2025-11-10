Δρόμοι ποτάμια σε Πρέβεζα και Βόνιτσα, προβλήματα και στη Φιλιππιάδα ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις σε Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Ηπειρο.

 

10 Νοέ. 2025 7:59
Pelop News

Εντονα πλημμυρικά φαινόμενα προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε Βόνιτσα, Πρέβεζα και Φιλιππιάδα.

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε ποτάμια μετατράπηκαν αρκετοί δρόμοι ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους σε Βόνιτσα και Πρέβεζα.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν δέντρα που έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Δύσκολη ήταν η νύχτα και στο Μέτσοβο με τους κατοίκους να βρίσκονται επί ποδός.

Στα νησιά του Ιονίου και ειδικά στη Λευκάδα, η κεραυνική δραστηριότητα ήταν έντονη, ενώ προβλήματα αντιμετώπισε χθες και η Κέρκυρα.
