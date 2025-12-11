Ευαγγελόπουλος: Εζησα κακοποιητικές συμπεριφορές στο «Ρετιρέ», η αποκάλυψη για Δαλιανίδη

Αποκαλύψεις για την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά του MEGA «Το Ρετιρέ», στην οποία πρωταγωνιστούσε, έκανε ο ηθοποιός Παύλος Ευαγγελόπουλος.

Μιλώντας, στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης της σειράς, Γιάννης Δαλιανίδης, ήταν τόσο απαιτητικός στα γυρίσματα που έφταναν στο σημείο ηθοποιοί να βάζουν τα κλάματα.

«Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο “Ρετιρέ” και στους “Μικρομεσαίους” με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα τρόμου στο γύρισμα. Τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό, γιατί ήταν ο μύθος που θα μας φωνάξει και εμείς ήμασταν το τίποτα και θα έπρεπε να ακούσουμε και να πειθαρχήσουμε. Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε ότι μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι σαν λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό, γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα. Υπήρχε όμως αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που τη θεωρούσαμε τότε φυσιολογική και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνοι την εποχή. Εμείς μεγαλώσουμε με τους δασκάλους που μας έδερναν με τη βέργα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν», συμπλήρωσε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος.

«Η Γιουλάκη είχε φύγει κλαίγοντας εξαιτίας του Δαλιανίδη»

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, η Τζόυς Ευείδη που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Το Ρετιρέ» είχε αποκαλύψει ότι η Κατερίνα Γιουλάκη είχε φύγει τρέχοντας εξαιτίας του Γιάννη Δαλιανίδη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



