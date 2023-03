Ευγνωμοσύνη Δένδια για το διεθνές κύμα συμπαράστασης για το δυστύχημα στα Τέμπη

Συνεχίστηκε και σήμερα το διεθνές κύμα συμπαράστασης προς την Ελλάδα, είτε με συλλυπητήρια μηνύματα προς τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, είτε προς το υπουργείο Εξωτερικών και τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι ξένων χωρών τηλεφωνούν στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για να εκφράσουν συλλυπητήρια για την απώλεια ζωών από το τραγικό δυστύχημα. Μετά τον πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και υπουργό Εξωτερικών, Ιγκνάτσιο Κασίς, και τους υπουργούς Εξωτερικών της Πολωνίας και της Μάλτας, ο Νίκος Δένδιας είχε διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, την αναπληρώτρια υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας και πρώην υπουργό Εξωτερικών, Τεοντόρα Γκεντσόφσκα, καθώς και την υφυπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Βελισλάβα Πετρόβα.

Την Τετάρτη ο κ. Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνικά, κατά σειρά, με τους υπουργούς Εξωτερικών, της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς, της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι, της Πορτογαλίας Ζοάο Γκόμεζ Κραβίνιο, της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, της Μεγάλης Βρετανίας Τζέιμς Κλέβερλι, της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, του Ισραήλ Ελί Κοέν, της Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου, της Ολλανδίας Βόπκε Χούκστρα, της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν, του Παναμά Χαναΐνα Τεγουανέ Μενκόμο, των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Επίσης, συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, εξέφρασαν τηλεφωνικά στον υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι, ο υπουργός Βιομηχανίας και Υψηλής Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Δρ Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, η υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζει εγκάρδια ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί του για να του εκφράσουν συλλυπητήρια για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια τόσων πολλών ζωών που προκλήθηκαν από την τραγική σύγκρουση τρένου στα Τέμπη. Καθώς θρηνούμε τους συμπολίτες μας, θα ήθελα να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους» επισημαίνει.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών εκφράζει ευχαριστίες στους πολίτες απ’ όλο τον κόσμο, μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 64 χώρες, που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό. «Εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση σε όλους όσοι πρόσφεραν ένα ευγενικό μήνυμα υποστήριξης προς το υπουργείο Εξωτερικών και τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές» τονίζει.

