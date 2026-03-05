Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.113 κρούσματα και 481.359 θανατώσεις ζώων μέχρι τον Φεβρουάριο 2026

Στα 2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.620 εκτροφές, με 481.359 θανατώσεις ζώων, διαμορφώνεται ο συγκεντρωτικός απολογισμός της νόσου για την περίοδο Αύγουστος 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν περιορίζεται σε μία περιοχή, καθώς τα κρούσματα καταγράφηκαν σε 30 Περιφερειακές Ενότητες, από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη έως τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και νησιωτικές περιοχές.

Οι πιο επιβαρυμένες περιοχές

Λάρισα: 252 κρούσματα σε 359 εκτροφές

Ξάνθη: 243 κρούσματα σε 293 εκτροφές

Αχαΐα: 197 κρούσματα σε 248 εκτροφές

Σέρρες: 186 κρούσματα σε 237 εκτροφές

Ροδόπη: 182 κρούσματα σε 220 εκτροφές

Αιτωλοακαρνανία: 180 κρούσματα σε 195 εκτροφές

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται επίσης σε Έβρο, Μαγνησία, Σποράδες και άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Νέα κρούσματα και ενεργές εστίες

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν 10 νέα κρούσματα:

Αιτωλοακαρνανία: 5

Ηλεία: 2

Ροδόπη: 2

Φωκίδα: 1

Αυτό καταδεικνύει ότι η νόσος παραμένει ενεργή στο τέλος του χειμώνα, με εστίες τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη Θράκη και τη Στερεά Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και μέτρα πρόληψης από τους κτηνοτρόφους και τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



