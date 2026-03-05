Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.113 κρούσματα και 481.359 θανατώσεις ζώων μέχρι τον Φεβρουάριο 2026

Η νόσος παραμένει ενεργή σε 30 Περιφερειακές Ενότητες, με νέα κρούσματα σε Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Ροδόπη και Φωκίδα

05 Μαρ. 2026
05 Μαρ. 2026 18:08
Στα 2.113 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.620 εκτροφές, με 481.359 θανατώσεις ζώων, διαμορφώνεται ο συγκεντρωτικός απολογισμός της νόσου για την περίοδο Αύγουστος 2024 – 28 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν περιορίζεται σε μία περιοχή, καθώς τα κρούσματα καταγράφηκαν σε 30 Περιφερειακές Ενότητες, από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη έως τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και νησιωτικές περιοχές.

Οι πιο επιβαρυμένες περιοχές

  • Λάρισα: 252 κρούσματα σε 359 εκτροφές

  • Ξάνθη: 243 κρούσματα σε 293 εκτροφές

  • Αχαΐα: 197 κρούσματα σε 248 εκτροφές

  • Σέρρες: 186 κρούσματα σε 237 εκτροφές

  • Ροδόπη: 182 κρούσματα σε 220 εκτροφές

  • Αιτωλοακαρνανία: 180 κρούσματα σε 195 εκτροφές

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται επίσης σε Έβρο, Μαγνησία, Σποράδες και άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Νέα κρούσματα και ενεργές εστίες

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν 10 νέα κρούσματα:

  • Αιτωλοακαρνανία: 5

  • Ηλεία: 2

  • Ροδόπη: 2

  • Φωκίδα: 1

Αυτό καταδεικνύει ότι η νόσος παραμένει ενεργή στο τέλος του χειμώνα, με εστίες τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη Θράκη και τη Στερεά Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και μέτρα πρόληψης από τους κτηνοτρόφους και τις αρμόδιες αρχές.

