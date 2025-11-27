Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα

Η επιδημία πλήττει εκτροφές σε όλη τη χώρα: 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.192 εκτροφές και συνεχής εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

27 Νοέ. 2025 10:59
Pelop News

Περισσότερα από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ).

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.192 εκτροφές σε όλη την Ελλάδα. Την εβδομάδα 17-23 Νοεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 52 νέα κρούσματα σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, βάσει εργαστηριακών ελέγχων.

Το ΥΠΑΑΤ και η ΕΕΕΔΕΕ συνεχίζουν να εφαρμόζουν το σχέδιο διαχείρισης της νόσου, δίνοντας έμφαση σε:

  • Αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές

  • Ενίσχυση και συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών

  • Στενή συνεργασία με Περιφέρειες και αρμόδιες αρχές

  • Στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους παραγωγούς να συνεχίσουν να ακολουθούν πιστά τα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

