Έβρεξε πραγματικά χαρτονομίσματα από τον ουρανό! Σταμάτησε η κυκλοφορία

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ένα απρόσμενο θέαμα περίμενε όσους διέσχιζαν την ανατολική πλευρά του Ντιτρόιτ χθες (27/6/2-25) Παρασκευή, καθώς χαρτονομίσματα άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό, σκορπίζοντας έκπληξη. Η ασυνήθιστη «βροχή χρημάτων» πάνω από τη λεωφόρο Gratiot δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας συγκινητικός φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην τοπική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, η εναέρια ρίψη μετρητών έγινε προς τιμήν του Ντάρελ Τόμας — γνωστού στους περισσότερους με το παρατσούκλι «Plant» — ενός ιδιοκτήτη πλυντηρίου αυτοκινήτων, ο οποίος στήριξε μια ολόκληρη γειτονιά και έφυγε πρόσφατα από τη ζωή λόγω Αλτσχάιμερ. Αγαπούσε βαθιά την οικογένειά του, στήριζε τους γείτονές του και ήταν παθιασμένος συλλέκτης κλασικών αυτοκινήτων.

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας (αποτελούσε την τελευταία επιθυμία του) ήταν ο γιος του, «Smoke», ο οποίος μαζί με συγγενείς και φίλους αποφάσισε να συνεχίσει την κληρονομιά γενναιοδωρίας που άφησε πίσω του ο πατέρας του. «Ντιτρόιτ, μπορεί να μη γνωρίζετε ποιος ήταν ο πατέρας μου, αλλά υπήρξε σπουδαίος», είπε ο Smoke. «Μέσα στην κοινότητά του ήταν θρύλος, ευλογούσε τους πάντες και αυτό ήταν το τελευταίο του δώρο σε όλους. Τίποτα παραπάνω».

💸The real airdrop.

In Detroit, a helicopter dumped cash all over the highway.

Drivers literally abandoned their cars mid-traffic to grab the bills.

It was the last wish of a local car wash owner who asked for a “rain of money” before he passed away from Alzheimer’s.

