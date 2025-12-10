Ευρωλίγκα μπάσκετ: Η αλλαγή του προπονητικού μοντέλου

Το μπάσκετ αλλάζει και το βλέπουμε καθημερινά με την Ευρωλίγκα. Και μαζί αλλάζει και το προπονητικό μοντέλο. Η παραίτηση δύο κορυφαίων προπονητών για τρεις δεκαετίες στην Ευρώπη (!), των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Ετόρε Μεσίνα από τους πάγκους Παρτίζαν και Μιλάνο, πιστοποιεί την αλλαγή. Και οι δύο άλλαξαν το μοντέλο τους για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και απέτυχαν.

Χρόνια αποτυχιών για τον σκληρό στην άμυνα Μεσίνα μόλις γύρισε από ασίσταντ στο ΝΒΑ στην Ευρώπη και στο Μιλάνο. Και στο τέλος παραιτήθηκε αν και είναι και πρόεδρος της ομάδας!

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μίλησε για αλλαγή του μπάσκετ και ότι πρέπει να έχεις κόμπο γκαρντ και σκόρερ γκαρντ. Ο άνθρωπος που ήθελε πάντα τέλειο χειριστή, ρόλους και βαριά σέντερ. Τα άλλαξε όλα, είχε υψηλά μπάτζετ στην Παρτίζαν για το επίπεδο της σερβικής ομάδας και επί σειρά ετών δεν έκανε η ομάδα του το βήμα παραπάνω.

Ο Ζοτς αμερικανοποιήθηκε είπαν πολλοί και δεν το μπορεί αυτό. Για την ώρα δικαιώθηκαν, και ενώ οι οπαδοί της Παρτίζαν με πρωτοφανείς εκδηλώσεις λατρείας προσπάθησαν ανεπιτυχώς τελικά να τον μεταπείσουν! Και όπως φάνηκε δεν μπόρεσε να έχει καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς που επέλεξε ο ίδιος!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρόσφατα είχε πει ότι οι πάγκοι στην Ευρωλίγκα παντού πια λόγω απαιτήσεων θυμίζουν ηλεκτρική καρέκλα! Δεν έχει άδικο. Και προ 15 ημερών έφυγε και ο Κοκόσκοφ από την Εφές (!) και παραλίγο και ο Κάτας στην Μακάμπι! Ο Μπαρτζώκας, μάλιστα, που λάτρευε την άμυνα, προσπαθεί να αλλάξει μοντέλο στον Ολυμπιακό και δίνει έμφαση στην επίθεση βάζοντας στην πεντάδα τρεις σκόρερς μαζί (Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ)!

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, μετρ της άμυνας, έφυγε από Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα καθώς και αυτός προσπάθησε να αλλάξει φιλοσοφία. Το Ευρωπαϊκό μπάσκετ θυμίζει πια ΝΒΑ. Ο προπονητής, χωρίς προετοιμασία ουσιαστικά και προπονήσεις από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έχει μικρότερη από ποτέ επιρροή στο παιχνίδι. Άρα κερδίζει ο καλός ψυχολόγος και διαχειριστής.

Γι’ αυτό παραμένει κορυφαίος στην Ευρώπη τεχνικός ο Αταμάν του ΠΑΟ. Η Παρί έστειλε ένα ακόμα μήνυμα. Αλλάζει προπονητή και παίκτες, αλλά ίδιο μπάσκετ. Άρα το μπάσκετ αλλάζει και οι προπονητές θυμίζουν ΝΒΑ που δεν ξέρουμε καν τα ονόματά τους όταν στην Ευρώπη ο σταρ της ομάδας ήταν ο προπονητής!

Τι θα γίνουν οι παλιές καραβάνες; Μάλλον στα πρότυπα του ΝΒΑ: πρόεδροι ή GM!

