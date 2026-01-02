Ευρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και το ερυθρόλευκο restart!

Η Ευρωλίγκα δεν σταματάει, το ντέρμπι του ΟΑΚΑ στις 2/1 έφτασε και ο Αταμάν έστειλε ένα μήνυμα προς όλους λέγοντας ότι η νίκη στα ματς αυτά είναι επίσης 2 και 10 βαθμοί! Αποσυμπίεση και σωστά λέγεται αυτό.

Ο Παναθηναϊκός πάντως πέρασε την μίνι εσωστρέφεια με ακόμα και αμφισβήτηση από λίγους οπαδούς για τον Αταμάν! Και πέρασε και η κακή περίοδος και ο ένας και κάτι μήνας χωρίς τους τρεις σέντερ του (!), αλλά και μια νέα μίνι κακή περίοδος με τις ήττες από Βαλένθια εντός και στο Μιλάνο εύκολα.

Και στα ματς αυτά έλειπε ο Όσμαν! Σύμπτωση; Όχι. Ο ΠΑΟ έκανε μεγάλες νίκες σε Φενέρ, Κάουνας (από -14 με ένα τρομερό 10-32 στο β΄μέρος και μετά το 25) και μέσα με την πρώτη Χάποελ. Κλειδί; Η άμυνα.

Με 13 κλ στην Τουρκία με Φενέρ και 6 στο β΄μέρος (από 0 στο α’ !) στο Κάουνας. Η επιθετική λεγόμενη άμυνα. Άμυνα και καθαρό μυαλό Ναν και η κίνηση ματ με την απόκτηση Φαρίντ στο “5” οδήγησαν τον ΠΑΟ στα τεράστια διπλά με Ρεάλ-Φενέρ και μετά Εφές-Ζαλγκίρις δείχνοντας ότι είναι φαβορί για τον τίτλο και ας μην παίζει ακόμα στο πικ του.

Κλειδί και η φόρμα Σλούκα λόγω Ευρωμπάσκετ. Και όλα αυτά χωρίς Λεσόρτ. Αλλά γύρισε ο Χολμς και θα μείνει ο Γιούρτσεβεν που είναι το καλύτερο τρίτο πεντάρι μακράν στην Ευρώπη!

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα μια αμφισβήτηση. Και έκανε και 4 ήττες σε 5 ματς. Πήρε ανάσα με το 94-97 στην Μπολόνια που είναι καλή στην έδρα της με τα 7τρ Φουρνιέ και 14 σύνολο αν και έχασε +20(57-77 στο 29΄) και πάλι με ένα 13-0!

Καταστροφικά σερί επίσης σε όλα τα τελευταία ματς. Σε Βελιγράδι (19-2), Βαρκελώνη( (15-2) και με Βαλένθια εντός (0-15) στο β΄μέρος όταν ήταν μπροστά ή κοντά. Κακή άμυνα και ειδικά στην περιφέρεια. Η Αρμάνι Μιλάνο είχε 13/28, η Παρί 15/37, ο Ερυθρός 15/35, η Μπαρτσελόνα 13/26 και η Βαλένθια 16/31!

Πρόβλημα ισορροπίας με την συνύπαρξη Φουρνιέ-Ντόρσεϊ στην άμυνα. Σημαντική η απουσία στην ενέργεια και στο “3” των Γουόρντ-ΜακΚίσικ. Ψάχνει σέντερ (αλίμονο αν τραυματιστεί ο Μιλουτίνοφ, κορυφαίος της διοργάνωσης) και είναι κοντά στο μπαμ με τον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν που τον ήθελε και το καλοκαίρι αλλά είχε συμβόλαιο!

Και αν έρθει γίνεται πανίσχυρος στο “5” και στην φροντ λάιν. Έφυγε ο Λι που δεν μπήκε σε καλούπι και κόστιζε και 1εκ. Περιμένει να βελτιώσει την θέση “1” ο ΝΒΑερ Μόρις. Θέλει ισορροπία, διάρκεια. Καθώς έχει πρόγραμμα φωτιά με ΟΑΚΑ και Φενέρ εκτός και μετά Βελιγράδι με Παρτίζαν. Και μόνο την Μπάγερν μέσα. Σε 20 ημέρες όλα αυτά!

