Ευρωλίγκα: «Πράσινα» σύννεφα και «κόκκινα» χαμόγελα

Στην τελική ευθεία μπαίνουμε πλέον στην Ευρωλίγκα. Και μπορεί το Φάιναλ Φορ να είναι φέτος στο ΟΑΚΑ, μπορεί οι ελληνικές ομάδες να έχουν το μεγαλύτερο μαζί με την Ρεάλ μπάτζετ, μπορεί να είναι μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά στο σύγχρονο μπάσκετ τίποτα από όλα αυτά δεν σου εγγυάται τίποτα απολύτως.

Και ήδη υπάρχουν σύννεφα για το αν θα έχουν οι ομάδες μας το πολυπόθητο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος. Ο προβληματισμός όμως και τα σύννεφα βασικά είναι στους πράσινους.

Χωρίς τον σκόρερ τους Ναν νίκησαν την αδύνατη εκτός (1-11!) Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ δικαιωνοντάς μας που λέγαμε πού είναι Τολιόπουλος (21π με 5τρ!) και Καλαϊτζάκης, αλλά έχασαν στο Τελ Αβίβ από την μεσαία Μακάμπι. Η απουσία και του Όσμαν στο ματς αυτό σημαντική. Αλλά όχι δικαιολογία καθώς ο ΠΑΟ σαν ρόστερ είναι πολύ καλύτερος από την Μακάμπι που επίσης δεν είχε τον σκόρερ της Λόνι Ουόκερ.

Κακή ήττα επειδή είναι μαζεμένες πολλές και 4 στα 6 τελευταία. Ο ΠΑΟ δεν πείθει. Περιμένει λέει και τον Λεσόρτ, θα γυρίσει και ο Ναν, θα κερδίσει στην ουραγό Βιλερμπάν την άλλη εβδομάδα και κριτήριο το ντέρμπι με την Ρεάλ στις 3/2 στο ΟΑΚΑ. Η εικόνα όμως προβληματίζει και με την διαχείριση Άταμαν και τις σχέσεις του με τους παίκτες.

Αλλά και επειδή δεν υπάρχει “εγώ” και καλή χημεία. Αλλά σαφώς μπορεί να κάνει restart με οδηγό τις νίκες εκτός με Ρεάλ-Φενέρ!

Και η απόσταση δύο νικών από την τετράδα μετά το 75-71 στο Τελ Αβίβ (κόλλησε στο σκορ στην 4η με 2π στα πρώτα 4 λεπτά και χάνοντας 4 ελεύθερα τρίποντα στο τέλος και 6 αμυντικά ριμπάουντς στο διάστημα αυτό ενώ είχε κόψει απόλυτα το τρανζίσιον με 0-6 !), καλύπτεται. Αλλά η κλεψύδρα του χρόνου μειώνεται. Και η πίεση μεγαλώνει.

Ο Ολυμπιακός βρήκε προβληματικές Παρτίζαν και Εφές και έφτιαξε σερί με 7 νίκες στα 8 τελευταία αλλά έχοντας ανεβάσει την αποδοσή του πολύ με την επίθεσή του και τον Σάσα Βεζένκοφ σε φόρμα μετά το ματς κλειδί με το διπλό στο ΟΑΚΑ στις 2/1! Και πλέον περιμένοντας την άλλη εβδομάδα την Μπαρτσελόνα φουλάρει για το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Μπαρτζώκας πάντως από την μια ήταν χαρούμενος με την πολύ καλή παρουσία στο σέντερ του Τάρικ Τζόουνς που έδωσε τεράστια ώθηση και ας έλλειπε στην Τουρκία ο Μιλουτίνοφ, αλλά από την άλλη ενοχλήθηκε με το …σβήσιμο της ομάδας του παρά το τεράστιο βάθος στο δεύτερο ημίχρονο.

Με την Μακάμπι το +25 ημίχρονο, με ένα 9-29 έγινε 8 π σε λίγα λεπτά. Στην Τουρκία το 31-48 ημ έγινε θρίλερ με 61-63 στο 35′! Αλλά το μομέντουμ το έχει και περιμένει την επιστροφή Μόρις και την ενσωμάτωση του Κόρι Τζόζεφ.

