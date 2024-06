Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Πρόστιμο €200 εκατ. στην Ουγγαρία επειδή δεν συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔΔ) επέβαλε στην Ουγγαρία πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με την αιτιολογία της μη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό δίκαιο όσον αφορά το θέμα του ασύλου.

Το πρόστιμο αυτό θα αυξάνεται κατά 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε ημέρα που η Ουγγαρία παραμένει ασυνεπής με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε για την μακρόχρονη μη συμμόρφωση της Ουγγαρίας για τους νόμους παροχής ασύλου.

Τόσο το πρόστιμο όσο και οι προσαυξήσεις θα αφαιρούνται από το μερίδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουγγαρία, τμήματα του οποίοιυ έχουν ήδη παγώσει για παρόμοιες νομικές περιπέτειες της Βουδαπέστης.

Η αποτυχία της Ουγγαρίας «να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ECJ.

#ECJ: #Hungary is ordered to pay a lump sum of € 200 million and a penalty payment of € 1 million per day of delay for failure to comply with the Court of Justice’s judgment of 17 December 2020 #asylum 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) June 13, 2024