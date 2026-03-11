Ευρωπαϊκό «τείχος» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις του πολέμου στο Ιράν

Η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή του Ιράν προκαλούν ισχυρούς κλυδωνισμούς στην ευρωπαϊκή οικονομία, αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση 50% στις τιμές του φυσικού αερίου και 25% στο πετρέλαιο, με το κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους να αγγίζει ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε μόλις δέκα ημέρες.

Ο «χάρτης» των εθνικών παρεμβάσεων

Οι χώρες της ΕΕ κινούνται με ταχύτητα για να αποτρέψουν ένα νέο κύμα ακρίβειας σε ενέργεια και τρόφιμα:

Ελλάδα: Επιβάλλεται ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά με ορίζοντα τριμήνου.

Γερμανία: Οι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων θα επιτρέπεται πλέον να αλλάζουν μόνο μία φορά την ημέρα.

Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι σχεδιάζει την επιστροφή των πλεοναζόντων εσόδων από τον ΦΠΑ καυσίμων στους καταναλωτές, ενώ επισπεύδει την αφαίρεση του κόστους άνθρακα από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Αυστρία: Εφαρμόζει πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά από τον Ιούλιο και παρατείνει τα στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου.

Γαλλία: Ξεκινά αυστηρούς ελέγχους στα πρατήρια για τον εντοπισμό φαινομένων κερδοσκοπίας.

Συντονισμένη δράση

Σε μια ιστορική κίνηση σταθεροποίησης των αγορών, οι χώρες του ΟΟΣΑ και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησαν στην αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Παράλληλα, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, θέμα που θα κυριαρχήσει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την ερχόμενη εβδομάδα.

Συναγερμός στην ΕΚΤ

Η κρίση επηρεάζει άμεσα και τη νομισματική πολιτική, με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προειδοποιούν για ενδεχόμενη επίσπευση της ανόδου των επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός ξεφύγει από τους στόχους λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

