Ευρώπη κατά Ρωσίας: Στοχεύει να τη γονατίσει οικονομικά με μία σειρά συντονισμένων τιμωρητικών μέτρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να γονατίσει οικονομικά τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα με μία σειρά συντονισμένων τιμωρητικών μέτρων.

«Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο», χαμός στον Λευκό Οίκο!

Τα μέτρα αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ενόψει της προγραμματισμένης «συνόδου κορυφής για την ειρήνη» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η Ε.Ε. αμφιβάλλει ότι η άνετη προσέγγιση του Τραμπ απέναντι στη Ρωσία μπορεί να πετύχει και θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία να βρεθεί στην ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση.

«Βλέπουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας στο περιθώριο μιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. «Αλλά δεν βλέπουμε ότι η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρήνη. Η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη και διαπραγματεύεται μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκασμένη».

Απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου σε ολόκληρη την ΕΕ

Χθες (20.10.25), τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να τερματίσουν όλες τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία από την 1η Ιανουαρίου 2028. Από τον Ιανουάριο του 2026, δεν επιτρέπεται η σύναψη νέων συμβάσεων φυσικού αερίου με τη Ρωσία και οι υπάρχουσες βραχυπρόθεσμες συμβάσεις πρέπει να τερματιστούν έως τον Ιούνιο του 2026. Η ΕΕ εκτιμά ότι το 13% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ εξακολουθούσε να καλύπτεται από εισαγωγές από τη Ρωσία φέτος.

Η απόφαση κατέστη δυνατή επειδή τα κράτη μέλη της ΕΕ υπερίσχυσαν της Ουγγαρίας για πρώτη φορά. Αντί να θεσπιστούν νέα μέτρα βάσει του δικαίου κυρώσεων της ΕΕ με ομοφωνία, όπως συνέβαινε προηγουμένως, ο κανονισμός εισήχθη ως πρωτοβουλία εμπορικής νομοθεσίας που μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη εγκρίνει το σχέδιο την περασμένη εβδομάδα – και με αυτόν τον τρόπο το έκανε αυστηρότερο: Τα μέλη του Κοινοβουλίου ζητούν την απαγόρευση να ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα, ήδη από το 2027. Τώρα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν σε μια κοινή έκδοση προτού τεθεί σε ισχύ ο νόμος.

Η απαγόρευση θα ισχύει τόσο για το φυσικό αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών όσο και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). «Μια ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη είναι μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ευρώπη», δήλωσε ο Δανός υπουργός Ενέργειας και Κλίματος Λαρς Άαγκααρντ. Η Δανία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ωστόσο, η πρόταση που υιοθετήθηκε από τα κράτη μέλη προβλέπει επίσης μια εξαίρεση: Εάν, αντίθετα με τις προσδοκίες, η απαγόρευση οδηγήσει σε προβλήματα με την ασφάλεια του εφοδιασμού, μπορεί να ανασταλεί προσωρινά.

Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας Katherina Reiche (CDU) τόνισε πριν από τις συζητήσεις στο Λουξεμβούργο ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει την πρόταση. Ενώ η Γερμανία δεν εισάγει φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία μέσω του εναπομείναντος αγωγού Nord Stream ή των τερματικών σταθμών LNG, η κρατική ενεργειακή εταιρεία Sefe συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω άλλων ευρωπαϊκών τερματικών σταθμών.

Η Sefe δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένη να αγοράζει λόγω των υφιστάμενων μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Με την απαγόρευση εισαγωγής που έχει πλέον εγκριθεί, οι εταιρείες μπορούν να αποσυρθούν από τις συμβάσεις από το 2028 χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν πρόστιμα, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen. Οι εταιρείες θα μπορούσαν στη συνέχεια να επικαλεστούν ανωτέρα βία.

Η ΕΕ θέλει να καθηλώσει τον σκιώδη στόλο

Προκειμένου να μειώσει περαιτέρω τα έσοδα του Πούτιν από την πώληση φυσικού αερίου και πετρελαίου, η ΕΕ θέλει επίσης να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΕ, υπάρχουν 600 έως 1.400 δεξαμενόπλοια που λειτουργούν παγκοσμίως και παρακάμπτουν τις κυρώσεις και συνεχίζουν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πολλά από αυτά τα πλοία λειτουργούν υπό ψευδείς σημαίες και απενεργοποιούν τους ραδιοπομπούς τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Με το 19ο πακέτο κυρώσεων, τα κράτη μέλη της ΕΕ σκοπεύουν να αυξήσουν τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο από 444 σε 562. Οι αρχηγοί κρατών ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία επί του θέματος στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης.

Επιπλέον, η ΕΕ θέλει να δημιουργήσει ένα αυστηρότερο δίκτυο ελέγχου και να συνεργαστεί με τις χώρες όπου είναι νηολογημένα τα πλοία, αντί να απλώς να βάζει σε μαύρη λίστα μεμονωμένα δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες όπως έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Σε ένα έγγραφο στρατηγικής που έλαβε η Handelsblatt, ο Kallas προτείνει τη σύναψη συμβατικών συμφωνιών με τα κράτη σημαίας αυτών των πλοίων για να επιτραπούν οι επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρητές της ΕΕ θα μπορούσαν στη συνέχεια να επιβιβαστούν πιο εύκολα στα πλοία και να ελέγξουν εάν μεταφέρεται παράνομο ρωσικό πετρέλαιο.

Περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για την Ουκρανία

Στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, οι αρχηγοί κρατών σκοπεύουν να λάβουν μια ακόμη ιστορική απόφαση: Η ΕΕ θέλει να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για ένα πακέτο βοήθειας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη χρηματοδότηση του ουκρανικού προϋπολογισμού αλλά και για την αγορά όπλων τουλάχιστον μέχρι το 2028.

Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της Ουκρανίας ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων: Στόχος είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης χρηματοδότησης για την άμυνα του Κιέβου έναντι του ρωσικού επιθετικού πολέμου – ανεξάρτητα από τις συχνές αλλαγές πολιτικής του Τραμπ.

Για τον σκοπό αυτό, οι αρχηγοί κυβερνήσεων θέλουν να δώσουν εντολή στην Κομισιόν να εκδώσει ένα άτοκο δάνειο ύψους μεταξύ 80 και 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στο Βέλγιο. Νομικά, η ΕΕ και η Ουκρανία θα είναι υπεύθυνες. Ωστόσο, εφόσον η Ρωσία δεν καταβάλει τις αποζημιώσεις, τα ρωσικά κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα και θα μπορούσαν να κατασχεθούν πλήρως αργότερα.

Εάν οι αρχηγοί κυβερνήσεων επιτύχουν μια σημαντική πρόοδο την Πέμπτη, ο Πούτιν θα πρέπει να κάνει επανυπολογισμό, υποστηρίζουν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες: Στη συνέχεια, θα αναγκαστεί να επανεκτιμήσει την κατάσταση, επειδή θα καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να εξαντλήσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της μέσω της εξάντλησης. Η ευρωπαϊκή υπόσχεση να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας «όσο χρειαστεί» θα υποστηρίζεται από γεγονότα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



