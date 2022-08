Έβρος: Πώς εντοπίστηκαν οι 38 μετανάστες – Τι είπαν για την τουρκική στρατοχωροφυλακή

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ χθες (15.8.2022) και γύρω στις 14.00, έγιναν αναρτήσεις σε social media πως η ομάδα των άτυπων μεταναστών που φερόταν να είναι επί μία εβδομάδα εγκλωβισμένοι σε νησίδα του Έβρου που βρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, έφτασαν στις όχθες του ποταμού από την πλευρά της Ελληνικής Επικράτειας, ωστόσο από την ανάρτηση προκύπτει ότι τα άτομα είχαν μετακινηθεί από περιοχή εκτός των ελληνικών συνόρων και «τώρα βρίσκονται σε 100% ελληνικό έδαφος, διέσχισαν τον ποταμό και βρίσκονται στις όχθες της ελληνικής πλευράς» .

Παράλληλα, από τα ίχνη των metadata των κινητών τους, όπως πρόκυπτέ από τις συγκεκριμένες παραπλανητικές αναρτήσεις, φαινόταν πως βρισκόταν στις ελληνικές όχθες και κατευθύνονται προς τα βόρεια. Αμέσως, η ΕΛ.ΑΣ., ο ελληνικός στρατός και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να τους αναζητήσουν στο σημείο.

Όμως, η ομάδα των 38 άτυπων μεταναστών βρισκόταν σε απόσταση περί τα 4 χιλιόμετρα νότια, πλησίον του χωριού Λάβαρα. Εντοπίστηκαν από drone και ώρα 17.15, μαζί με τη λέμβο που χρησιμοποίησαν για τη μετακίνησή τους, την οποία δε γνωρίζουμε πως βρέθηκε στην κατοχή τους, αναφέρουν οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

!! SOS Update #εβρος:

1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory.

They crossed over to the Greek bank of the river today.

They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

— Giorgos Christides (@g_christides) August 15, 2022