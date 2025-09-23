Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μηλάκι κοντά σε εργοστάσιο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς

Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στην Εύβοια επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες, 2 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



