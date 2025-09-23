Εύβοια: Φωτιά στην περιοχή Μηλάκι κοντά σε εργοστάσιο
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες, δύο οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
Στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά στην Εύβοια επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες, 2 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.
