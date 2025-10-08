Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Στο σημείο επιχειρεί αυτή την ώρα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους ενώ σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Αλιβέρι και Κύμη

Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
08 Οκτ. 2025 22:10
Pelop News

Ανησυχία και μεγάλη αναταραχή επικρατεί στην Κύμη Εύβοιας μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα (8/10/2025).

Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά 5 άτομα με αποτέλεσμα να υπάρχουν εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

Στο σημείο επιχειρεί αυτή την ώρα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους ενώ σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Αλιβέρι και Κύμη.

Πληροφορίες στο evima.gr κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα συγκινητικά έγραψε στον λογαριασμό της στο facebook η Φωτεινή Τσιλιμέκη: «Είναι κάτι στιγμές και συγκυρίες που βροντοφωνάζουν πόσο παρών θα είσαι ανάμεσά μας, να προχωράμε στο δρόμο της προσφοράς κάνοντάς σε υπερήφανο, όπως υπερήφανους μας έκανες! Μια δωρεά από καρδιάς μας στους ανθρώπους που σε φρόντισαν ώστε η καρδιά σου να συνεχίσει να χτυπά και τα όργανά σου να σκορπίζουν ζωή! Το ΧΡΕΟΣ μας για εσένα θα το κάνουμε ΩΣ ΤΕΛΟΥΣ!»

Κυριολεκτικά, τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανιδιοτελή αδελφική αγάπη που αποφασίζει να γίνει προσφορά ζωής και παράδειγμα στην κοινωνία.

Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Ομάρα Γιάγκι: Η διαδρομή του από την Ιορδανία έως το βραβείο Νόμπελ Χημείας
23:39 Ο νικητής της Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατομμύρια ευρώ
23:21 «Έχουμε σεβασμό και αγάπη μεταξύ μας», η Miranda Kerr και η Katy Perry μπορούν και συνυπάρχουν
22:57 Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη, πάμε σε μία δίκη χωρίς ενόχους, τι να περιμένουμε;»
22:51 Τραγικό: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή στον δρόμο!
22:39 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:29 Λεκορνί: «Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»
22:25 Αθήνα σε Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο
22:20 «Ήταν θαύμα. Θυμάμαι πως πέφτανε πέτρες επάνω μου», η μαρτυρία της γυναίκας που γλίτωσε στο Λαύριο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
21:55 «Στιγμές και συγκυρίες που βροντοφωνάζουν πόσο παρών θα είσαι ανάμεσά μας» συγκλονίζει η Φωτεινή Τσιμελέκη για τον αδικοχαμένο αδελφό της
21:45 Πεντάλοφο Μεσολογγίου: Πυροβολισμοί σε μηχάνημα εκσκαφής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
21:35 Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο
21:29 Στοιχεία που σοκάρουν: Καθημερινά ένα νέο περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε χώρο εργασίας το 2024
21:19 Με κλαρίνα η κηδεία του θρυλικού Γρηγόρη Καψάλη, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το Μαρόκο συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ
20:23 Μάντσεστερ: Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος
20:12 Παρελθόν ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα
20:00 Αποποίηση κληρονομιάς: Το σύστημα βγάζει εκτός τετραμήνου τα ραντεβού
19:51 Κογιώνης: «Κάναμε το πρώτο βήμα, θέλουμε να καθιερωθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ