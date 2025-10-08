Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Ανησυχία και μεγάλη αναταραχή επικρατεί στην Κύμη Εύβοιας μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα (8/10/2025).

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά 5 άτομα με αποτέλεσμα να υπάρχουν εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

Στο σημείο επιχειρεί αυτή την ώρα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους ενώ σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από Αλιβέρι και Κύμη.

Πληροφορίες στο evima.gr κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

