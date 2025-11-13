Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο

Στη Ναύπακτο δήλωση εξαφάνισης 31χρονου άνδρα έγινε σήμερα (13/11/2025) από την οικογένειά του. Ο 31χρονος δεν έχει επικοινωνήσει για ένα 24ωρο με τους οικείους του γεγονός που εντείνει την αγωνία τους. Μάλιστα κινητό του τηλέφωνο παραμένει κλειστό, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του.

Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες για την ανεύρεσή του, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες σε κάθε πιθανό σημείο.

nafpaktianews.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



