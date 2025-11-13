Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε σήμερα (13/11/2025) το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό 12ου Συντάγματος.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίσματα ή στη βλάστηση της περιοχής. Από την πλευρά τους αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς ο δρόμος παρέμεινε προσωρινά κλειστός για λόγους ασφαλείας.

Πάντως με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

