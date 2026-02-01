Εξαφάνιση16χρονης Λόρα: Νέες καταθέσεις και το αναπάντητο αίτημα της ΕΛΑΣ στην αεροπορική

Στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, ενδέχεται να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία κλίνουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η ανήλικη, μετά την άφιξή της στην Αθήνα, επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και εξέδωσε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη για την ίδια ημέρα, πληρώνοντας με μετρητά. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Δεν απάντησε η αεροπορική εταιρεία

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Αστυνομίας προς τις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, η εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο δεν απάντησε ποτέ στα σχετικά αιτήματα, ακόμη και όταν επισημάνθηκε ο κίνδυνος για τη ζωή της ανήλικης.

Παρόλα αυτά, οι ελληνικές Αρχές ενημέρωσαν εγκαίρως τις γερμανικές, μέσω Europol, προκειμένου να υπάρξει άμεση επικοινωνία σε περίπτωση εντοπισμού της Λόρας στη Γερμανία.

«Είχε ήδη προσγειωθεί»

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, όταν οι γονείς της 16χρονης δήλωσαν επίσημα την εξαφάνισή της, το παιδί εκτιμάται ότι είχε ήδη φτάσει στη Γερμανία. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο να μην ολοκληρώθηκε τελικά το ταξίδι, καθώς δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από την αεροπορική εταιρεία ούτε από τις γερμανικές Αρχές.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε λεωφορείο μεταφοράς επιβατών προς το αεροδρόμιο και έκτοτε χάνονται τα ίχνη της από την Ελλάδα.

Έκκληση της μητέρας

Η μητέρα της Λόρας απηύθυνε δημόσια έκκληση προς την κόρη της να δώσει ένα σημάδι ζωής, τονίζοντας ότι η οικογένεια αγωνιά για την ασφάλειά της και ότι το μόνο που ζητούν είναι να γνωρίζουν πως είναι καλά.

Η εξαφάνιση

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Ρίο χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Αρχικά προκλήθηκε αναστάτωση από βίντεο που την εμφάνιζε με μεσήλικα άνδρα στην Πάτρα, ωστόσο αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για συνάντηση στο πλαίσιο αγοραπωλησίας κινητού τηλεφώνου.

Οι Αρχές εκτιμούν πλέον ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική, καθώς είχε οργανώσει μόνη της τη μετακίνησή της από το Ρίο στην Αθήνα και τις επόμενες κινήσεις της, με την τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της να καταγράφεται στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



