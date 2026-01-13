Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Την Δευτέρα, στις 12/01/2026, σημειώθηκε η εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη, 25 ετών από το Μαρούσι Αττικής.

13 Ιαν. 2026 16:28
Pelop News

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ενός 25χρονου από το Μαρούσι, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα στις 13/1/26 και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ.

Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

