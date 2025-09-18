Εξαφανίστηκε στον Πύργο η 57χρονη Διονυσία Γκότση

Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

18 Σεπ. 2025 22:49
Pelop News

Στον Πύργο έχει σημάνει συναγερμός από την εξαφάνιση της 57χρονης Διονυσίας Γκότση, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό της.

Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και κίτρινος συναγερμός σε Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο

Συγκεκριμένα στις 16 Σεπτεμβρίου εξαφανίστηκε από τον Πύργο Ηλείας η 57χρονη Διονυσία Γκότση, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της στις 18/09/25,και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Διονυσία Γκότση έχει ύψος 1,70 μ., είναι 55 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο σορτσάκι, λευκή μπλούζα και μαύρα πάνινα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
