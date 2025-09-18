Υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά και κίτρινος συναγερμός σε Αχαΐα, Ηλεία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υψηλός αναμένεται για αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 ο κίνδυνος για φωτιά σε 8 περιφέρειες της χώρας

18 Σεπ. 2025 22:15
Pelop News

Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση φωτιάς.

οι καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες

Οι περιοχές είναι: Αττική και Κύθηρα – Αργολίδα – Κορινθία – Μεσσηνία – Κρήτη – Κυκλάδες – Δωδεκάνησα – Λέσβο – Χίο – Ψαρά – Σάμο – Ικαρία – Σκύρο – Κεφαλονιά – Ιθάκη – Ζάκυνθο – Εύβοια – Βοιωτία – Αχαΐα – Ηλεία – Αρκαδία – Λακωνία.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
