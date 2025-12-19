Έξαρση γρίπης στην Ελλάδα: Ανιχνεύθηκε το στέλεχος «Κ» του ιού A, τι λέει ο ΕΟΔΥ

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης εποχικής δραστηριότητας γρίπης, νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, ενώ έχει ανιχνευθεί και στη χώρα μας ο υποκλάδος «Κ» του ιού γρίπης A(H3N2), που κυκλοφορεί παγκοσμίως.

Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στις 20 Νοεμβρίου 2025, σε περίπτωση επικράτησης του συγκεκριμένου υποκλάδου, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό χαρακτηρίζεται μέτριος. Αντίθετα, θεωρείται υψηλός για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή χρόνιες παθήσεις, έγκυες, ανοσοκατασταλμένα άτομα και όσους διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας.

Εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συνιστά:

Άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Έναρξη αντιϊικής θεραπείας χωρίς καθυστέρηση σε άτομα υψηλού κινδύνου με συμπτώματα γρίπης, ακόμη και χωρίς εργαστηριακή επιβεβαίωση. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, εξετάζεται η προφυλακτική χορήγηση αντιϊικής αγωγής.

Τήρηση βασικών μέτρων προστασίας: συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής χεριών με πρόσωπο, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού για ευπαθείς ομάδες, κάλυψη βήχα και φτερνίσματος, καλός αερισμός χώρων, καθώς και παραμονή στο σπίτι με χρήση μάσκας σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί στενά την επιδημιολογική εικόνα και δημοσιεύει εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων στην ιστοσελίδα του.

