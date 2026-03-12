Εξάρθρωση σπείρας: Πώς λειτουργούσαν τα αυτοσχέδια call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων

Λειτουργούσαν σε πολλαπλά σημεία της Αττικής, όπως Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα, Μενίδι (Αχαρνές) και Άνω Λιόσια, αλλά και εκτός Αττικής σε περιοχές της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων Βραχάτι, Ναύπλιο και Άργος.

12 Μαρ. 2026 8:45
Pelop News

Η εξάρθρωση μεγάλης σπείρας Ρομά που δρούσε μέσω αυτοσχέδιων κέντρων τηλεφωνικής εξαπάτησης αποκάλυψε λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας και την οργανωτική δομή της ομάδας, η οποία στόχευε κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», οι δράστες εντόπιζαν τυχαία ονόματα και τηλέφωνα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Στη συνέχεια, οι τηλεφωνητές υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωναν τα θύματα για δήθεν βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλο επείγον ζήτημα, δημιουργώντας αίσθημα πανικού και πίεσης.

Η σπείρα διέθετε ιεραρχική δομή: υπήρχε «διευθυντής» που συντόνιζε τις ενέργειες, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν υπεύθυνοι τόσο για την αρχική επαφή και ενεργοποίηση του σεναρίου εξαπάτησης, όσο και για την αναζήτηση νέων υποψηφίων θυμάτων από καταλόγους.

Τα αυτοσχέδια call centers δεν περιορίζονταν σε μία περιοχή. Λειτουργούσαν σε πολλαπλά σημεία της Αττικής, όπως Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα, Μενίδι (Αχαρνές) και Άνω Λιόσια, αλλά και εκτός Αττικής σε περιοχές της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων Βραχάτι, Ναύπλιο και Άργος.

Η δράση της σπείρας βασιζόταν στην εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των ηλικιωμένων σε επίσημους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, τράπεζες κ.λπ.) και στην ταχεία δημιουργία επείγουσας ανάγκης, με σκοπό την απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και κατάσχεση εξοπλισμού, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και μελών της οργάνωσης.

