Εξάρθρωση σπείρας: Πώς λειτουργούσαν τα αυτοσχέδια call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων

Η εξάρθρωση μεγάλης σπείρας Ρομά που δρούσε μέσω αυτοσχέδιων κέντρων τηλεφωνικής εξαπάτησης αποκάλυψε λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας και την οργανωτική δομή της ομάδας, η οποία στόχευε κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», οι δράστες εντόπιζαν τυχαία ονόματα και τηλέφωνα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Στη συνέχεια, οι τηλεφωνητές υποδυόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωναν τα θύματα για δήθεν βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλο επείγον ζήτημα, δημιουργώντας αίσθημα πανικού και πίεσης.

Διαβάστε επίσης: Νέα απάτη με SMS: Προειδοποίηση ΕΛΑΣ για ψεύτικα πρόστιμα τροχαίας

Η σπείρα διέθετε ιεραρχική δομή: υπήρχε «διευθυντής» που συντόνιζε τις ενέργειες, ενώ οι τηλεφωνητές ήταν υπεύθυνοι τόσο για την αρχική επαφή και ενεργοποίηση του σεναρίου εξαπάτησης, όσο και για την αναζήτηση νέων υποψηφίων θυμάτων από καταλόγους.

Τα αυτοσχέδια call centers δεν περιορίζονταν σε μία περιοχή. Λειτουργούσαν σε πολλαπλά σημεία της Αττικής, όπως Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα, Μενίδι (Αχαρνές) και Άνω Λιόσια, αλλά και εκτός Αττικής σε περιοχές της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων Βραχάτι, Ναύπλιο και Άργος.

Η δράση της σπείρας βασιζόταν στην εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των ηλικιωμένων σε επίσημους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, τράπεζες κ.λπ.) και στην ταχεία δημιουργία επείγουσας ανάγκης, με σκοπό την απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και κατάσχεση εξοπλισμού, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και μελών της οργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



