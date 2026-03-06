Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα: 12 συλλήψεις – Παράνομο όφελος άνω των 14,5 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε διεθνική εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με ψευδείς επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας 12 άτομα σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δρούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2019 και κατάφερε να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ από τα θύματά της, αξιοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και νομιμοφανή εταιρικά σχήματα για να προσελκύει επενδυτές.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα που έχασαν τουλάχιστον 760.900 ευρώ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi, μέσω του οποίου τα χρήματα που κατέβαλαν νέοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους συμμετέχοντες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση κερδοφορίας.

Τα μέλη της οργάνωσης παρουσίαζαν ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές, εκμεταλλευόμενα την περιορισμένη γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων και «κλειδωμένα» υπόλοιπα για να αποκρύπτουν την πραγματική ροή των χρημάτων.

Η δομή της οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχική δομή.

Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από τέσσερα άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια και παρουσιάσεις και συντόνιζαν τα υπόλοιπα μέλη.

Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης νέων θυμάτων, ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν επενδυτές μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ακόμη τίτλους όπως «ambassador», «leader» και «founder’s council» μέσα σε ένα σύστημα 21 βαθμίδων, λαμβάνοντας προμήθειες για την προσέλκυση νέων συμμετεχόντων.

Οι μέθοδοι εξαπάτησης

Για να πείσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης υπόσχονταν υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο, παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως επιτυχημένους επενδυτές.

Παράλληλα προέβαλλαν στα κοινωνικά δίκτυα εικόνες πολυτελούς ζωής με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και εκδηλώσεις, δημιουργώντας την εντύπωση οικονομικής επιτυχίας.

Σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα επενδυτικά σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία, μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.

Έρευνα σε πολλές χώρες

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας εκδόθηκαν ευρωπαϊκές εντολές έρευνας προς Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η οργάνωση μετέφερε κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, ενώ δύο μέλη συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπλεκόμενοι εμφανίζονταν να δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα ή ακόμη και ανεργία, ενώ στην πραγματικότητα διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα ευρήματα των αρχών

Κατά τις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

37.210 ευρώ και 4.000 λεκ Αλβανίας

τέσσερα πολυτελή οχήματα

πολεμικό τυφέκιο με 67 φυσίγγια

δύο πιστόλια και δύο κυνηγετικά όπλα

μηχανήματα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (σκληροί δίσκοι, USB, συσκευές τηλεφωνίας)

έγγραφα συναλλαγών και στοιχεία που σχετίζονται με offshore εταιρείες.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



