Εξελίξεις σε ειδικό Νηπιαγωγείο της Πάτρας: Διενεργήθηκαν ΕΔΕ, μετακινήθηκε η εκπαιδευτικός

Καθοριστικό αποδείχτηκε το δημοσίευμα της «Π» στο να ανοίξει ο φάκελος καταγγελίας για κακοποίηση παιδιών σε ειδικό νηπιαγωγείο της πόλης. Το δημοσίευμα κινητοποίησε τις εκπαιδευτικές αρχές να πραγματοποιήσουν ΕΔΕ το πόρισμα των οποίων τους οδήγησε στην απόφαση μετακίνησης της νηπιαγωγού σε διοικητική υπηρεσία.

Υπενθυμίζουμε, όπως ανέδειξε η «Π» στις 23 Αυγούστου, ότι ασκούμενη μεταπτυχιακή φοιτήτρια ειδικής αγωγής, στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, είχε προχωρήσει σε σχετική αναφορά για κακοποιητικές πρακτικές εις βάρος των νηπίων, από τον περασμένο Μάρτιο, αρχικά στο υπουργείο Παιδείας και ακολούθως, όταν δεν βρήκε ανταπόκριση προχώρησε σε καταγγελία και μηνυτήρια αναφορά.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει στη μηνυτήρια αναφορά της ότι παρέμεινε στον χώρο του νηπιαγωγείου, όπου φοιτούν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με νοητική υστέρηση και άλλες αναπηρίες, περίπου για 20 ημέρες καθώς δεν άντεξε, κατά δήλωση της ίδιας, από τα όσα έβλεπε. Παράλληλα σημείωνε ότι ενημέρωσε τους αρμοδίους αλλά χωρίς ανταπόκριση. Ετσι αποφάσισε να διακόψει την άσκησή της ενώ παράλληλα προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά και καταγγελία. Μάλιστα την καταγγελία της τη συνόδευε με βίντεο στο οποίο είχε αποτυπώσει διάφορα από τα περιγραφόμενα περιστατικά.

Συγκεκριμένα περιέγραφε στη μηνυτήρια αναφορά της «…διαπίστωσα ένα γενικότερο κλίμα φόβου στα παιδιά και συγκεκριμένα στην παρουσία της παιδαγωγού…, ο φόβος εκδηλωνόταν με πτώση του αυθορμητισμού ενώπιών της και με αποφυγή του βλέμματος και σωματική απομάκρυνση. Αυτό δε το κλίμα επιβεβαιώθηκα όταν εν συνεχεία, υπέπεσαν στην αντίληψή μου περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας από την υπεύθυνή εκπαιδευτικό προς τους μαθητές του νηπιαγωγείου που ευρίσκονταν υπό την προστασία της».

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου που η «Π» δημοσιοποίησε το θέμα οι εκπαιδευτικές αρχές δεν είχαν προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Τόσο η διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση της Εκπαίδευσης διενήργησαν ΕΔΕ με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο των δύο ΕΔΕ κλήθηκαν να καταθέσουν οι γονείς των παιδιών που φέρονται ότι υπέστησαν την κακοποίηση.

Η ουσία είναι ότι η εκπαιδευτικός αρχικά μετακινήθηκε σε άλλο νηπιαγωγείο και ακολούθως σε διοικητική υπηρεσία. Το Ειδικό Νηπιαγωγείο, όπως μετέφεραν γονείς στην «Π» έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και όπως περιγράφουν τα παιδιά τους δεν δείχνουν φοβισμένα όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Βέβαια από την πλευρά τους, οι γονείς, έχουν προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης διεκδικώντας να πάρουν απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στα παιδιά τους.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι έχουν κληθεί κι έχουν καταθέσει και οι γονείς των παιδιών που φέρονται ότι κακοποιήθηκαν. Μάλιστα οι γονείς μέχρι την ημέρα που κλήθηκαν να καταθέσουν δεν είχαν αντιληφθεί ότι κάτι συνέβαινε στα παιδιά τους.

Επίσης, έχει κληθεί κι έχει καταθέσει εγγράφως και η παιδαγωγός που φέρεται ότι επιφυλάσσει βίαιη συμπεριφορά στους μαθητές.

