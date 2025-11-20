Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της «σιωπής» επικαλείται ο «φραπές», κατέθεσε υπόμνημα

Στο υπόμνημά του ο «φραπές» του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δηλώνει ότι επιθυμεί μία δίκαιη δίκη.

20 Νοέ. 2025 9:38
Δεν θα προσέλθει για να καταθέσει όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Ξυλούρης ο επονομοζόμενος ως «φραπές».

Απέστειλε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, στην οποία, μεταξύ άλλων, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δηλώνει ότι επιθυμεί μία δίκαιη δίκη.

