Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της «σιωπής» επικαλείται ο «φραπές», κατέθεσε υπόμνημα

Δεν θα προσέλθει για να καταθέσει όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Ξυλούρης ο επονομοζόμενος ως «φραπές».

Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»

Απέστειλε υπόμνημα στα μέλη της Επιτροπής, στην οποία, μεταξύ άλλων, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και δηλώνει ότι επιθυμεί μία δίκαιη δίκη.

ΝΔ: Στέλνει στον Εισαγγελέα τον «φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ

