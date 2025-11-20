ΝΔ: Στέλνει στον Εισαγγελέα τον «φραπέ» του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν πήγε στην Εξεταστική, τι ζητά η αντιπολίτευση

Σε ανακοίνωση των βουλευτών της ΝΔ αναφέρεται: «η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαιώμα της «σιωπής» επικαλείται ο «φραπές», κατέθεσε υπόμνημα

Οπως τονίζεται: «Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων

Σημειώνεται πως στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, έχουν κληθεί να καταθέσουν σήμερα τα δύο πρόσωπα που έχουν παρουσιαστεί ως οι κεντρικοί αρνητικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον Γιώργο Ξυλούρη και τον Ανδρέα Στρατάκη, τους επονομαζόμενους «φραπέ» και «χασάπη» στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «χασάπης». Ωστόσο ο Ξυλούρης ανέφερε οτι δεν επιθυμεί να εξεταστεί και προτιμά να καταθέσει υπόμνημα.

Το υπόμνημα του Ξυλούρη, επικαλείται το δικαίωμα σιωπής

«Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου», επικαλείται στο υπόμνημα δυόμιση σελίδων που απέστειλε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός ως Φραπέ), αιτιολογώντας την απόφασή του να μην παραστεί και να καταθέσει.

Ειδικότερα, ο κ. Ξυλούρης, αναφέρει στο υπόμνημά του:

«Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων(ΟΠΕΚΕΠΕ) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κ ΠΔ (v. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Τη βίαιη προσαγωγή του ζητεί η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση ζητά πλέον τη βίαιη προσαγωγή του γνωστού ως «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συνεδριάζει σε κλίμα έντασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι «ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου, αφού δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη», ζητώντας έτσι τη βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «ο μάρτυρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την προσέλευσή του». Ακολούθησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «συμπαιγνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον μάρτυρα», ζητώντας επίσης τη βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη. Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



