ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων
Ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για την καταβολή επιδοτήσεων, στους αγρότες.
Στην αποκάλυψη πως «χθες το βράδυ ήρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων», προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»
O κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή σε συνέντευξή του, πρωί της Πέμπτης 20/11/2025, στο OPEN.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News