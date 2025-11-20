ΟΠΕΚΕΠΕ – Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων

Ενημέρωση από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για την καταβολή επιδοτήσεων, στους αγρότες.

ΟΠΕΚΕΠΕ - Χατζηδάκης: Ηρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων
20 Νοέ. 2025 8:51
Pelop News

Στην αποκάλυψη πως «χθες το βράδυ ήρθε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή των επιδοτήσεων», προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»

O κ. Χατζηδάκης ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή σε συνέντευξή του, πρωί της Πέμπτης 20/11/2025, στο OPEN.

 

 

