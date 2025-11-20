Τα βλέμματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταθέτουν «φραπές» και «χασάπης»

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βρεθούν σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, οι επονομαζόμενοι «φραπές» και «χασάπης».

20 Νοέ. 2025 8:25
Pelop News

Oι φερόμενοι ως κεντρικά πρόσωπα στον σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα Πέμπτη 20/11/2025, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση.

Πρόκειται για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «φραπέ» και τον Ανδρέα Στρατάκη που του έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «χασάπης».

Υπενθυμίζεται πως πλήθος διαλόγων που κατέγραψαν οι νόμιμες επισυνδέσεις και περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζουν τον Ξυλούρη να συνομιλεί με διοικητικά στελέχη του οργανισμού και να πιέζει προκειμένου να ξεπαγώσουν ΑΦΜ της οικογένειας του.

Ιδιαιτέρως επιβαρυντικές εντυπώσεις προκαλούν και οι καταγραφές που τον εμφανίζουν να λέει ότι θα «ξεκ@λ@σει» τους ευρωπαίους εισαγγελείς και πως «αν είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου τώρα θα ήμουν έξω».

