Έξι νέα πρόσωπα στο πλευρό του Πέτρου Ψωμά

Επιπλέον έξι υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο της δημοτικής παράταξης σπιράλ ανακοινώνει σήμερα ο επικεφαλής της, υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων Πέτρος Ψωμάς.

Οι έξι νέοι υποψήφιοι δηλώνουν πανέτοιμοι να μπουν στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, τον ερχόμενο Οκτώβριο, με κοινό στόχο την αλλαγή σελίδας στην πόλη. Η καινούρια ομάδα υποψηφίων αποτελείται από πέντε γυναίκες και έναν άνδρα, όλοι ενεργοί πολίτες με έντονο ενδιαφέρον για βελτίωση της καθημερινότητας των Πατρινών συνδημοτών μας.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ εντάσσονται η φοιτήτρια Μαρία Αθανασοπούλου για μια «Πάτρα με νέα αύρα και νέες προοπτικές», η κομμώτρια Ελένη Δελέγκου για να «να φτιάξουμε την Πάτρα που αξίζουμε και θέλουμε», η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής Γεωργία Καββαδά για μια «Πάτρα, δυνατή ξανά», η υπάλληλος της ΑΔΜΗΕ Άσπα Κουλουμπή για μια «Πάτρα, πρότυπο πόλο έλξης», η έμπορος Αργυρώ Μοναστηριώτη «για την Οβρυά και την Πάτρα μας» και ο ιδιωτικός υπάλληλος Παναγιώτης Τσιλίρας, ο οποίος πιστεύει στο «τόπος εν’ ο άνθρωπος».

ΟΙ 6 ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αθανασοπούλου Μαρία του Παναγιώτη

Φοιτήτρια

#νεολαία

«Πάτρα: νέα αύρα, νέες προοπτικές!»

«Συμμετέχω μας Δημοτικές Εκλογές 2023 με όραμα μια Πάτρα με δυναμική τοπική οικονομία, εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών και πολιτιστικές δράσεις για μας μας ηλικίες. Στόχος μου είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας πόλης μας, η ανάπτυξη του τουρισμού και η ενίσχυση μας συνοχής μας κοινωνίας. Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, θέλω να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους, χαρίζοντας προοπτικές, συμπόνια και συνειδητοποιημένη ανάπτυξη. Η λέξη «σπιράλ» συμβολίζει την ανοδική εξέλιξη μας την επίτευξη αυτών των στόχων, με συνεργασία και συναισθηματική σύνδεση στην κοινότητα.»

Η Μαρία Αθανασοπούλου, είναι 21 ετών, γεννήθηκε και ζει στα Μποζαΐτικα Πατρών και είναι φοιτήτρια του τμήματος Επιστημών μας Εκπαίδευσης και μας Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι το πρώτο παιδί πενταμελούς οικογένειας εκπαιδευτικών. Με οδηγό την αγάπη μας για τα παιδιά και την εκπαίδευση, επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης και χαράς των μικρών μαθητών μας το σχολείο. Ως εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκφράζει την ανθρωπιστική μας φιλοσοφία. Ταυτόχρονα, μέσα από την αρθρογραφία μας σε ηλεκτρονική εφημερίδα (Φοιτητικός Κόσμος), αναδεικνύει κοινωνικά θέματα με λογοτεχνικό τρόπο. Με ευαισθησία μας την κοινωνία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, η συμμετοχή μας στα κοινά μας πόλης μας και μας αυτοδιοίκησης μας συνιστά ένα θετικό βήμα μας την ενίσχυση μας κοινότητάς μας.

Δελέγκου Ελένη του Βασιλείου

Κομμώτρια

#κοινωνία

«Να φτιάξουμε την Πάτρα που αξίζουμε και θέλουμε»

«Ανταποκρίθηκα στην πρόκληση να θέσω υποψηφιότητα με το σπιράλ και τον Πέτρο Ψωμά, γιατί βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την πόλη μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι η φωνή των κατοίκων στην Παραλία Πατρών. Ζω, μένω, δραστηριοποιούμαι και μεγαλώνω τα παιδιά μου σε αυτή την πόλη. Βιώνω τα ίδια προβλήματα με όλους – δεν τα έχω ακούσει απλώς – και ζω την ίδια καθημερινότητα. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζω και τις τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης που έχει και η περιοχή μας αλλά και όλη Πάτρα. Είναι η στιγμή να ακουστεί η δική μας φωνή υπεύθυνα και δυνατά. Είμαι σίγουρη ότι το σπιράλ θα φανεί αντάξιο της εμπιστοσύνης των Πατρινών.»

Η Ελένη Δελέγκου γεννήθηκε το 1983 στην Πάτρα, κι ασχολείται επαγγελματικά με την κομμωτική τέχνη. Φοίτησε στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Αγ. Ιωάννη Πράτσικα όπου πέρασε και τα παιδικά της χρόνια, διατηρώντας έντονες τις αναμνήσεις εκείνης της περιόδου. Αποφοιτώντας ασχολήθηκε αμέσως με το επάγγελμα που την γοήτευσε. Είναι παντρεμένη, μητέρα δυο παιδιών κι από το 2002 μέχρι σήμερα, είναι μόνιμος κάτοικος Παραλίας Πατρών. Τον ελεύθερο χρόνο της, απολαμβάνει ταξίδια με την οικογένειά της, ενώ της αρέσει πολύ ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το βόλεϊ και το τένις. Θεωρεί κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου, γιατί ξέρει πως θα καθορίσει την μοίρα της πόλης μας για τα επόμενα χρόνια και το μέλλον των παιδιών μας.

Καββαδά Γεωργία του Δημητρίου

Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

#πολιτισμός

«Πάτρα, δυνατή ξανά»

«Συμμετέχω στις Δημοτικές Εκλογές 2023 για να στηρίξω την περιοχή όπου μένω, το Πετρωτό Αχαΐας. Στόχος μου είναι η ανάδειξη του τόπου μου και η φροντίδα του με κάθε τρόπο. Επιλέγω το σπιράλ γιατί σε αυτό βλέπω μια ομάδα ανθρώπων έτοιμη να αλλάξει προς το καλύτερο την πόλη μας και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων μας.»

Η Γεωργία Καββαδά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Εργάζεται για περισσότερο από μια δεκαετία ως εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας. Ενεργή σε εθελοντικές δράσεις, συμμετέχει σε τοπικές οργανώσεις που βοηθούν και στηρίζουν οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της πόλης μας, ενώ είναι αιμοδότρια στην αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο και έχουν τρία παιδιά.



Κουλουμπή Ασπασία (Άσπα) του Γερασίμου

Υπάλληλος ΑΔΜΗΕ

#εθελοντισμός

«Πάτρα, πρότυπος πόλος έλξης»

«Αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ στις επικείμενες δημοτικές εκλογές με το σπιράλ, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Πέτρου Ψωμά, καθώς είδα στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο με όραμα και όρεξη για δουλειά. Πάνω απ’ όλα, όμως, είδα έναν άνθρωπο που έχει αγάπη για την πόλη, την πόλη μας και θέλει να την πάει μπροστά. Η Πάτρα πρέπει να βγει από το τέλμα, να αφήσει πίσω της τη μιζέρια και να αποκτήσει τη λάμψη που της αξίζει.»

Γεννήθηκε στην Πάτρα όπου έζησε μέχρι τα 18 της, καθώς εγκαταστάθηκε λόγω σπουδών στην Αθήνα, όπου ζει μόνιμα έκτοτε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εργάστηκε στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ και από το 2011 εργάζεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Υποτομεάρχης Απασχόλησης. Είναι εκπρόσωπος του ιστορικού πληρώματος 37, το οποίο μετέχει κάθε χρόνο στο Πατρινό Καρναβάλι και τον Κρυμμένο Θησαυρό. Είχε την «ευλογία» να ζήσει την μεγάλη εμπειρία των Ολυμπιακών – Παραολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Από εκεί και μετά η ζωή της όλη είναι μια συνεχής εθελοντική δράση. Έχει συμμετάσχει στις διοργανώσεις: Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006, Women’s Handball Champions League 2007, Παγκόσμιο Ρυθμικής Γυμναστικής 2007-2022-2023, Special Olympics Hellas 2011, Μαραθώνιοι – Ημιμαραθώνιοι Αθήνας, II Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες 2019, Acropolis Swim Open 2022-2023, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2022. Είναι εθελόντρια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο κοινωνικό, φιλανθρωπικό αθλητικό event «No Finish Line». Έχει τιμηθεί για την προσφορά της στο «Άλμα Ζωής Αθήνας», ενώ με την ομάδα της «Εθελοντές Greece Race For The Cure» έχει κατακτήσει το βραβείο της μεγαλύτερης ομάδας σε συμμετοχές στην Ατομική Πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα είναι κριτής Αγώνων Rally.

Μοναστηριώτη Αργυρώ του Χρήστου

Έμπορος

#ανάπτυξη

«Για την Οβρυά, για την Πάτρα μας»

«Ας δώσουμε μια αληθινή ευκαιρία στην πόλη μας να αξιοποιήσει σωστά τις υπάρχουσες υποδομές της αλλά και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ως επαγγελματίας που δραστηριοποιούμαι στην Πάτρα όλη μου τη ζωή, αλλά και ως μητέρα που θα ήθελε τα παιδιά της να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην ίδια τους την πόλη για να συνεχίσουν τη ζωή τους, αποφάσισα να συμμετάσχω στην προσπάθεια του Πέτρου Ψωμά. Καθώς δραστηριοποιούμαι στην περιοχή της Οβρυάς, όπου βρίσκεται το κατάστημά μου, γνωρίζω τα χρόνια προβλήματα της περιοχής – από την ψυχαγωγία των νέων και την καθαριότητα μέχρι το αποχετευτικό και τις αναπλάσεις – και θεωρώ πως μπορώ να συμβάλω με την προσωπική μου εργασία στην ανάδειξη αλλά και στην προσπάθεια επίλυσής τους. Ως ένας άνθρωπος που διακατέχεται από αίσθημα αξιοπρέπειας, συνέπειας και υψηλής ευθύνης, θέλω με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας να προσφέρω στον τόπο μας το καλύτερο αύριο που είναι δυνατόν.»

Η Αργυρώ Μοναστηριώτη γεννήθηκε στην Αθήνα και διατηρεί επί σειρά ετών κατάστημα φωτιστικών στην Πάτρα. Το 2000 ανέλαβε εξ ολοκλήρου την οικογενειακή επιχείρηση και βιοτεχνία που από την Αθήνα μεταφέρθηκε στην περιοχή της Οβρυάς. Εκτός από τον οικιακό φωτισμό ασχολείται και με επαγγελματικό φωτισμό για ξενοδοχεία (My Way, Smart hotel ,Galaxy, Μικρή Αρχόντισσα κ.α), εστιατόρια-καφετέριες (Σκαντζόχοιρος, Bardot, Signore, Prego, Abbey, Skalino, My city coffee κ.α) ιατρεία, φαρμακεία, καταστήματα, ινστιτούτα αισθητικής και φροντιστήρια, ενώ συχνά συμμετέχει σε εκθέσεις και σεμινάρια φωτισμού ώστε να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις της ως άνθρωπος και επιχειρηματίας. Από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της είναι η συνέπεια των λόγων και του χρόνου. Ασχολείται με το διάβασμα, τις αθλητικές δραστηριότητες στη φύση ενώ της αρέσει πολύ να ταξιδεύει. Είναι μια δυναμική μητέρα δυο παιδιών του, Μάρκου και της Κασσιανής.

Τσιλίρας Παναγιώτης του Χρήστου

Ιδιωτικός υπάλληλος

#τεχνολογία

«Τόπος εν’ ο άνθρωπος»

«Πιστεύω στην ανεξάρτητη και ακομμάτιστη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία μάχεται για το κοινό συμφέρον των πολίτων. Η θέση του σπιράλ είναι ξεκάθαρα ανθρωποκεντρική και ανοικτή σε ιδέες και νέες προτάσεις και ο επικεφαλής της, Πέτρος Ψωμάς, είναι ένας άνθρωπος με διάθεση να ακροαστεί τα όποια προβλήματα με γνήσιο ενδιαφέρον και να αναζητήσει λύσεις. Κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι που τον κατοικούν στις μικρές και καθημερινές στιγμές τους. Η Δημοτική Κοινότητα του Μονοδενδρίου είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, απλωμένη κατά μήκος του αιγιαλού με φυσική ομορφιά και ιστορία. Λόγω της θέσης της έχει μετατραπεί σε έναν πολυσύχναστο καλοκαιρινό και τουριστικό προορισμό, που στερείται όμως βασικών προδιαγραφών, όπως χώρους για περίπατο, για αναψυχή, χώρους που να μπορούν να φιλοξενήσουν κι άλλες δραστηριότητες ή χρήσεις. Ο μηχανισμός εξέλιξης κάθε περιοχής προσδιορίζεται τόσο από την βιοεδαφολογική κατάστασή του όσο και από το παραγωγικό του σύστημα, το οποίο είναι αποτέλεσμα επιλογών και προτεραιοτήτων. Προτεραιότητά μας, λοιπόν, θα πρέπει να είναι οι κάτοικοι και η επιδίωξη της ευημερίας τους συνδυαστικά με τη δίκαιη ανάπτυξης της περιοχής.»

Ο Τσιλίρας Παναγιώτης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1979 και μεγάλωσε στο Μονοδένδρι. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πάτρας, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στα Πληροφορικά Συστήματα από το Ε.Α.Π. και τα τελευταία χρόνια έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων αναφορικά με τον κλάδο ανάπτυξης της τεχνολογίας και της διοίκησης προσωπικού. Εργάζεται στον όμιλο ΟΤΕ και από το 2015 κατέχει θέση ευθύνης στη διοίκηση ομάδας της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας, ως προϊστάμενος στο τμήμα υποστήριξης τεχνικών πεδίου και βελτιστοποίησης διαδικασιών σταθερής τηλεφωνίας. Από την παιδική του ηλικία δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού και για πολλά χρόνια υπήρξε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στην τοπική ομάδα του Διαγόρα Βραχναιΐκων. Από το 2021 ασχολείται με τα κοινά ως γραμματέας του Δ.Σ του Αγροτικού Συνδέσμου Βραχναίων. Κατεβαίνει πρώτη φορά ως υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές.