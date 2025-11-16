Έξι ώρες στην Αθήνα: Ενεργειακές συμφωνίες, άμυνα και κοινή γραμμή για την ειρήνη στο επίκεντρο της επίσκεψης Ζελένσκι

Επίσκεψη–εξπρές διάρκειας έξι ωρών πραγματοποίησε το Σάββατο στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν πρόσκλησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επίσκεψη, που έγινε υπό την «σκέπη» των ΗΠΑ, κατέληξε σε σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, ενώ παράλληλα συνοδεύτηκε από μια εκτενή κοινή δήλωση επτά σημείων που καταγράφει τις προτεραιότητες των δύο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον Ουκρανό ηγέτη λίγο μετά το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναλαμβάνοντας την «αμέριστη στήριξη» της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Ανάλογα μηνύματα στήριξης εξέπεμψαν και οι Κώστας Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης, με τους οποίους συναντήθηκε επίσης ο κ. Ζελένσκι.

Στο επίκεντρο η ειρήνη και η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως πρώτο βήμα προς μια «βιώσιμη και δίκαιη» ειρήνη. Επανέλαβε τη στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η ενταξιακή πορεία παραμένει αμιγώς διακυβερνητική και βασίζεται στις επιδόσεις των υποψηφίων κρατών.

Ο κ. Μητσοτάκης καταδίκασε την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρέθηκε «από την πρώτη στιγμή» στο πλευρό της Ουκρανίας. Σημείωσε ακόμη πως το ζήτημα του απαραβίαστου των συνόρων αφορά άμεσα τη χώρα μας, καθώς «παραμένει ανοιχτή η πληγή της Κύπρου» επί 51 χρόνια.

Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια – Συμφωνίες με Naftogaz

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Κομβικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Naftogaz, που υπεγράφη στην Αθήνα, ενώ ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου ξεκινούν τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες, ευχαριστώντας προσωπικά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι νέες ενεργειακές δομές, με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη και τη διασύνδεση με την Οδησσό, συμβάλλουν αποφασιστικά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Αμυντική συνεργασία και θαλάσσια drones

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αμυντική συνεργασία, με συζήτηση για τα αυτόνομα συστήματα και ειδικότερα για τα θαλάσσια drones, έναν τομέα στον οποίο η Ουκρανία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και στον οποίο η Ελλάδα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας σε κυβερνοασφάλεια, προστασία κρίσιμων υποδομών και αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

Κοινή δήλωση 7 σημείων: Ειρήνη, ασφάλεια, κυρώσεις στη Ρωσία

Η κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Ζελένσκι περιλαμβάνει επτά βασικά σημεία, μεταξύ των οποίων:

την ανάγκη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός,

την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία,

την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας,

την ενίσχυση των θαλάσσιων και αμυντικών δυνατοτήτων,

την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων,

τη στήριξη για την επιστροφή παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία,

και τη διατήρηση πολυεπίπεδης πίεσης προς τη Ρωσία μέχρι την πλήρη αποχώρησή της από τα ουκρανικά εδάφη.

Ζελένσκι: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα – Οι συμφωνίες τίθενται άμεσα σε εφαρμογή»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη σε πολιτικό, ανθρωπιστικό και αμυντικό επίπεδο. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των ενεργειακών συμφωνιών, σημειώνοντας ότι «είναι κρίσιμες για την επιβίωση των ουκρανικών υποδομών» που βάλλονται καθημερινά από ρωσικούς και κορεατικούς πυραύλους.

Παράλληλα, ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας στον επαναπατρισμό αιχμαλώτων πολέμου και απαχθέντων παιδιών, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να παραδώσει όλα τα ονόματα των αιχμαλώτων.

Προοπτικές συνεργασίας

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, με έμφαση:

στην ενεργειακή ασφάλεια,

στην αμυντική βιομηχανία,

στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας,

και στην πολιτική και ευρωπαϊκή σύμπλευση των δύο χωρών.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, ο Ζελένσκι αναχώρησε από την Αθήνα στις 18:30, κλείνοντας μία από τις πιο πυκνές και ουσιαστικές επισκέψεις του στην Ελλάδα από την έναρξη του πολέμου.

