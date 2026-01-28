Εξιχνιάστηκε, ύστερα από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Πάτρα, με τη ζημία να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης POS. Με το πρόσχημα τεχνικού ζητήματος, τον έπεισε να εισέλθει σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link), όπου κατάφερε να του αποσπάσει τους τραπεζικούς κωδικούς.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε τραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα τη χρηματική ζημία του παθόντα να υπερβεί το ποσό των 45.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης διενεργήθηκαν συστηματικές και στοχευμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, οι οποίες οδήγησαν στην εξιχνίαση της απάτης και στην ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

