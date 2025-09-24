Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανήλθε σε περίπου 1.000 ευρώ.

Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
24 Σεπ. 2025 15:08
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση κλοπής που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2023 στο Αίγιο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό και αφαίρεσε ένα ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι με τα εξαρτήματά του μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι μπαταρίας, καθώς και διάφορα εργαλεία χειρός. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανήλθε σε περίπου 1.000 ευρώ.

Το ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε από τις αρχές και πρόκειται να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ