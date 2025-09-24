Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, υπόθεση κλοπής που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του 2023 στο Αίγιο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό και αφαίρεσε ένα ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι με τα εξαρτήματά του μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι μπαταρίας, καθώς και διάφορα εργαλεία χειρός. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανήλθε σε περίπου 1.000 ευρώ.

Το ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι εντοπίστηκε, κατασχέθηκε από τις αρχές και πρόκειται να αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό του, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



