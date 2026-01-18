Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες – Σημαντικό αποτύπωμα και στη Δυτική Ελλάδα

Στην Αχαΐα,περίπου 350 αιτήσεις ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμο εγκρίθηκαν το 2025

Εξωδικαστικός Μηχανισμός
18 Ιαν. 2026 12:03
Pelop News

Με εντυπωσιακή αύξηση αιτήσεων και εγκρίσεων ολοκλήρωσε το 2025 ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον ένα ώριμο και αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους. Από τη νομοθέτησή του έως τα τέλη του 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, που αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η γεωγραφική κατανομή των οφειλών δείχνει ότι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό του συνολικού χρέους (49,4% ή 28,8 δισ. ευρώ). Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι αιτήσεις υπαγωγής στον Εξωδικαστικό αφορούν χρέη ύψους 2,96 δισ. ευρώ, ποσοστό 5,08% επί του συνόλου των αιτημάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 2.294 επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων 615 αφορούσαν μεσαία εισοδηματικά στρώματα, 233 οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και 32 οφειλέτες με αναπηρία. Παράλληλα, 404 πολίτες κατάφεραν να αναστείλουν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς μέσω της προκαταβολής.

Στη συνολική εικόνα, το 2025 καταγράφηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 700% σε σχέση με το 2022, πρώτο έτος λειτουργίας του Μηχανισμού. Θετική δυναμική εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις με τους μεγάλους servicers, κυρίως για στεγαστικά δάνεια.

Στην Αχαΐα, κατά τη διάρκεια του 2025 εγκρίθηκαν περίπου 350 αιτήσεις υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Για τη Δυτική Ελλάδα, ο Μηχανισμός λειτουργεί ως κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας σε μια περιφέρεια με έντονη παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αγροτικών εισοδημάτων και αυξημένη ενεργειακή και στεγαστική επιβάρυνση. Η συμμετοχή άνω των 2,9 δισ. ευρώ σε αιτήσεις υπαγωγής δείχνει αφενός το βάθος του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους και αφετέρου τη δυνατότητα σταδιακής οικονομικής επανεκκίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στον μηχανισμό θα συνεχίσει να διευρύνεται και να απλοποιείται.

