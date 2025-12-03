Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ιστορικό ρεκόρ ρυθμίσεων τον Νοέμβριο ύψους 600 εκατ. ευρώ

Στήριξη ευάλωτων και ΑμεΑ και αναστολές μέτρων για 377 οφειλέτες.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός
03 Δεκ. 2025 23:11
Pelop News

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός συνεχίζει να καταγράφει υψηλά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του συμβολή στη ρύθμιση οφειλών και στην κοινωνική στήριξη των πολιτών.

Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας προστασία της περιουσίας τους.

Η συνεργασία με τους μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) παραμένει δυνατή, με σημαντικά αποτελέσματα: τον Οκτώβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις ύψους 355 εκατ. ευρώ, για 5.300 οφειλέτες.

Οι συστημικές τράπεζες βλέπουν πλέον έναν μικρό όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, με το 17% κατά μέσο όρο να βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ ο συνολικός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 3,4%.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

