Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρεκόρ ρυθμίσεων 773 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τον Ιανουάριο 2026, με ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους 773 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μηνιαίο ποσό από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου 2025 κατά 113 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 53.307 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κύρια χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων

Το 68,6% των ρυθμίσεων αφορά φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών: Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, με αποτέλεσμα την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας και της περιουσίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Quant) συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητική τάση. Τον Δεκέμβριο 2025 ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 442 εκατ. ευρώ, που αφορούν 5.522 οφειλέτες – ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα 412 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2024.

Υπηρεσίες υποστήριξης οφειλετών

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συνεχίζει να παρέχει δωρεάν πανελλαδική εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου, κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή να επικοινωνήσουν απευθείας στο τηλέφωνο 213 212 5730.

