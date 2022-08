Facebook: Προβλήματα με την αρχική σελίδα αναφέρουν χρήστες

Προβλήματα στο Facebook κάνουν αναφέρουν χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναφορές προβλημάτων άρχισαν να εμφανίζονται στο Down Detector -έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται για την αναφορά διακοπών λειτουργίας- σήμερα το πρωί.

User reports indicate Facebook is having problems since 2:00 AM EDT. https://t.co/8wgYQLL5s2 RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) August 24, 2022